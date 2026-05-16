Muere un hombre por varios disparos en la cabeza en Barcelona

Nuevo crimen con arma de fuego esta tarde en Barcelona. Un hombre ha muerto tras recibir varios disparos por la espalda mientras caminaba por la calle de la Minería en la Zona Franca, en el distrito de Sants-Montjuïc, este sábado por la tarde. Según ha podido saber este diario, la víctima ha muerto a consecuencia de las heridas por bala, que le ha afectado principalmente a la cabeza.

Una patrulla de Mossos d'Esquadra se ha desplazado hacia el lugar pero no pudo hacer nada para salvarle la vida, pese a intentar reanimarlo. Los vecinos cuentan que han escuchado varios disparos, que en un inicio habían confundido con petardos. Más tarde llegaron varias ambulancias del Servei d'Emergències Mèdiques al lugar del crimen, así como agentes de la policía científica que se han encargado de buscar indicios, como los casquillos de bala, además de interrogar a los testigos. También había varias patrullas de la Guardia Urbana de Barcelona

La policía ha abierto una investigación y ha iniciado la búsqueda del sospechoso que se ha acercado a la víctima por detrás y ha abierto fuego, según varias fuentes presenciales en el momento del crimen. Una de las hipótesis es que se trataría de un ajuste de cuentas, ya que la forma de atacar a la víctima sería propia de una ejecución. El pistolero habría abierto fuego por la espalda y muy cerca de la víctima. Después habría escapado corriendo hacia la zona de la Gran Vía.

Sin embargo, la investigación sigue abierta en estos momentos para saber las causas de este nuevo crimen en Barcelona y el primer paso de los agentes es conocer la identidad de la víctima, que podría ser de origen sudamericano.

Tiroteo en Sants

Hace tres semanas, también en Sants-Montjuïc muy cerca de dónde han matado a este hombre, se produjo un tiroteo. Un hombre resultó herido tras recibir cinco disparos cuando salía de un supermecado entre las calles Sugranyes y de Casteràs. Un sospechoso, que vestía de negro, lo esperaba delante y cuando salió abrió fuego, después escapó en patinete, según varios testigos.

La investigación policial apunta a que se trataría de un ajuste de cuentas entre grupos de dominicanos que se dedicarían al narcotráfico, según ha podido saber este diario. La víctima aún está ingresada en el hospital por la gravedad de las heridas, que la afectaron al torso y a las piernas.

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Tras conocerse este crimen en la Zona Franca, el presidente del grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Barcelona ha asegurado que se trata del "quinto asesinato este año en Barcelona" y ha remarcado que "Collboni e Illa son incapaces de garantizar la seguridad en nuestra ciudad. Barcelona necesita más policía, más autoridad y tolerancia cero con los delincuentes".