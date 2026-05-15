El agresor de la mujer ingresada en el hospital Can Misses de Ibiza la amenazó con "cortarle el cuello"

La Policía Nacional en Ibiza ha confirmado este viernes la detención y puesta a disposición del juzgado de guardia del hombre acusado de agredir sexualmente a una mujer que estaba ingresada en el Hospital Can Misses de Ibiza, después de que, según informa este cuerpo policial en un comunicado, accediera "de manera ilícita" al centro, la agarrara por el cuello y la amenazara mientras la agredía.

En una nota de prensa, el Cuerpo Nacional de Policía relata que el hombre "entró de manera ilícita en un centro sanitario y accedió a la sala donde estaba ingresada una paciente". El presunto autor "levantó la sábana y el camisón de la mujer y la agredió sexualmente" mientras "la agarraba de la garganta" y la amenazaba con "cortarle el cuello" si pedía auxilio.

La mujer, en un acto que la Policía Nacional califica de "gran valentía", decidió pulsar el botón del mando de su cama para solicitar "asistencia sanitaria". En ese momento el hombre huyó del hospital, aunque fue visto por varias sanitarias que no consiguieron darle alcance.

Una vez puestos los hechos en conocimiento de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la comisaría de Ibiza y debido, según este cuerpo, al delicado estado de salud de la víctima, se comunicó la gravedad de los hechos al juzgado de guardia. El juzgado determinó tomarle declaración de forma urgente mediante videoconferencia.

Vivía en una caravana

Tras la denuncia, los agentes de la UFAM iniciaron la investigación y consiguieron identificar, localizar y detener al presunto autor en un plazo de 24 horas desde la toma de declaración de la víctima.

Durante la investigación, los agentes confirmaron que el detenido había estado residiendo en las proximidades del centro sanitario. Además, localizaron el domicilio actual del presunto autor, una caravana situada en una finca rural de otro municipio, donde se llevó a cabo un registro.

Como consecuencia de ese registro, los agentes localizaron e intervinieron efectos y pruebas objetivas obtenidas durante la investigación. Tras agotar todas las pesquisas y considerar probada la supuesta participación del detenido en los hechos denunciados, la Policía Nacional ha cerrado la investigación y el atestado, que ha remitido a la autoridad judicial competente junto con el detenido este viernes 15 de mayo.

Un familiar de la mujer agredida ha narrado a Diario de Ibiza que sobre las tres de la madrugada del pasado lunes, el hombre accedió a la habitación de la víctima, se acercó a su cama y le realizó tocamientos de carácter sexual. Cuando la mujer hizo amago de alcanzar el botón de ayuda del que disponen todos los ingresados para llamar a las enfermeras, el agresor la amenazó diciendo: "Si tocas el botón, te mato". Aun así, la agredida lo pulsó y el hombre salió corriendo por los pasillos, logrando alcanzar el exterior del hospital sin poder ser interceptado.

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En el vídeo que acompaña a esta información, facilitado por el Cuerpo Nacional de Policía, se aprecia cómo el detenido, un hombre joven, como le describió la víctima, baja del coche policial acompañado de tres agentes, que le custodian hasta entrar en la comisaría de Ibiza.