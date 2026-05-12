Acción preventiva
La Guardia Civil evita el apuñalamiento de una mujer en Granada a manos de su expareja
Los agentes hirieron al agresor, que iba armado con un machete, con un disparo en una pierna durante una vigilancia preventiva en la localidad deSanta Fe
EFE
La Guardia Civil ha detenido, durante una vigilancia preventiva en las inmediaciones de la casa de una víctima de violencia machista en Santa Fe (Granada), a su expareja, un hombre que llegó al lugar con un machete y que, en el transcurso del forcejeo con los agentes, resultó herido al sufrir un disparo en una pierna.
Según han informado a EFE fuentes próximas a la investigación, los hechos han ocurrido sobre la 1:20 horas de este martes, cuando la patrulla realizaba una vigilancia preventiva en las inmediaciones del domicilio de esta víctima de violencia de género con valoración de riesgo bajo y sin orden de alejamiento en vigor.
Los agentes observaron cómo la expareja de la mujer, un hombre de 45 años y origen sirio, se acercaba al lugar armado con un machete, momento en el que arremetió contra los guardias civiles causando daños en el coche oficial.
Ante el ataque, los agentes dispararon con su arma oficial. Uno de los disparos impactó en una pierna del agresor.
Los guardias civiles le realizaron los primeros auxilios con un torniquete hasta la llegada de los servicios médicos, según las mismas fuentes, que han precisado que el agresor fue trasladado con pronóstico reservado al Hospital de Traumatología de Granada.
Uno de los guardias civiles resultó herido leve en una mano.
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