Al menos tres muertos en Indonesia tras la erupción del volcán Dukono

Dos senderistas singapurenses han muerto y uno permanece desaparecido este viernes en Indonesia tras la erupción del volcán Dukono, situado en la isla de Halmahera, en el noreste del país, de acuerdo con las autoridades locales.

La agencia de rescates indonesia, Basarnas, señaló en un comunicado que ha evacuado con éxito a alrededor de una veintena de personas que habían quedado atrapadas tras la erupción, ocurrida a las 7:41 hora local (22:41 GMT del jueves), horas después de haber reportado que 17 estaban en paradero desconocido. "Se ha informado de dos personas fallecidas, una desaparecida y otras dos siguen en la ladera de la montaña buscando" al desaparecido, explicó Basarnas, que informó asimismo de "varios heridos", sin especificar cuántos.

La erupción se prolongó más de 16 minutos, estuvo acompañada de fuertes estruendos y causó una "densa" columna de humo que se elevó hasta unos 10.000 metros sobre la cumbre del volcán, según la agencia de vulcanología del país del Sudeste Asiático.

La zona continúa siendo peligrosa debido a la actividad volcánica, "que podría intensificarse en cualquier momento", así como a la exposición a cenizas volcánicas, según las autoridades.

Riesgo para la salud y el medio ambiente

"La nube de ceniza se desplaza hacia el norte, lo que supone un riesgo de caída de ceniza en zonas residenciales y en la ciudad de Tobelo. Esta situación incrementa los riesgos para la salud de la población y altera las actividades diarias, incluido el transporte y la limpieza ambiental", alertaron.

Desde el 11 de diciembre de 2024, el Centro de Vulcanología y Mitigación de Riesgos Geológicos indonesio recomienda a residentes, turistas y excursionistas evitar cualquier actividad en un radio de cuatro kilómetros del cráter activo Malupang Warirang, en el flanco suroeste del Dukono.

Indonesia se asienta sobre el llamado Anillo de Fuego del Pacífico, una de las zonas de mayor actividad sísmica y volcánica del planeta, sacudida por miles de temblores cada año, en su mayoría de magnitud moderada.

El país alberga más de 400 volcanes, de los cuales al menos 129 están activos y 65 son considerados peligrosos. En diciembre de 2023, la erupción del volcán Merapi, uno de los más activos del mundo y situado en la isla de Sumatra, se cobró la vida de 23 personas.

El pasado noviembre, las autoridades evacuaron a cerca de 1.000 personas, incluidos más de un centenar de alpinistas, tras la erupción del volcán Semeru, en la isla de Java, una de las más densamente pobladas del mundo.