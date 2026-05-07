Una madame, acusada de prostituir a una joven embarazada: "Yo necesitaba dinero para el tratamiento de cáncer de mi padre y ella me engañó"

"Sonia, embarazada, una chica muy implicada, morbosa y viciosa. Follamos sin condón". El mensaje, publicado en una página de anuncios de prostitución, iba acompañado de una foto de la víctima desnuda y un precio: 50 euros por media hora de sexo, ochenta euros por una hora.

Una mujer paraguaya que reside en Madrid está siendo juzgada estos días en la Audiencia de Madrid por explotar sexualmente en España a una joven embarazada. La mujer está acusada de un delito de trata de seres humanos con fines de explotación sexual y la Fiscalía le pide 9 años de cárcel.

Por Facebook

La "madame" o proxeneta contactó desde Madrid con la víctima, que se encontraba en Paraguay, a través de la red social Facebook, en septiembre de 2019. La mujer necesitaba dinero de manera urgente, ya que su padre estaba enfermo de cáncer y ella "tenía que pagar su tratamiento de quimioterapia, además de afrontar los futuros gastos que iba a tener una vez naciera su bebé, y ella me engañó", según la declaración de la víctima.

Conocedora de esta situación, la proxeneta, también de origen paraguayo, le ofreció un falso trabajo en Madrid, "cuidando a niños". Un mes después le compró los billetes de avión para que viajara a España.

Cuatro meses de embarazo

El 10 de octubre de 2019, la acusada y su pareja recogieron a la mujer en el aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid. Tras recogerla, fueron al domicilio, un piso bajo donde la mujer fue obligada a tener sexo con hombres, según su relato, durante casi tres años, en la calle hermanos Machado, número 46, en el barrio madrileño de Ventas.

Tan solo 24 horas después de su llegada, embarazada de cuatro meses, fue obligada a mantener "más de cinco relaciones sexuales diarias", por las que la acusada cobraba a los clientes entre 50 y 80 euros, según la declaración de la víctima.

Fotos desnuda

"Al entrar me asusté mucho, había chicas entrando y saliendo de la casa. Me dijeron que quien entraba allí no salía", relató ante el tribunal la mujer. Según su testimonio, la "madame" le dijo que "tenía que devolver todo el dinero de los vuelos y que para empezar le haría 5 o 6 fotos desnuda". Estas fotos, según la Fiscalía, fueron publicadas en la página web “pasión.com”, junto a su número de móvil, los precios y un mensaje: "Sonia (seudónimo que utilizaron), embarazada, una chica muy implicada, morbosa y viciosa. Follamos sin condón".

"Diariamente ganaba unos 400 o 500 euros, que cobraba casi siempre en efectivo. Luego se los entregaba a la "madame", asegura la víctima.

700 euros en una noche

La mujer afirma que "no podía salir del piso sin permiso" y que la proxeneta incluso "le controlaba los tratamientos del embarazo". "Hubo una noche que vino mucha gente y yo ya no podía más. Me empezaba a doler. Esa noche no recuerdo cuánto pude llegar a ganar, quizá fueron 700 euros", declara en el juicio la víctima. Todo ello "sin protección" y estando ya embarazada de ocho meses.

"Otra mujer"

El piso donde la acusada la obligaba a ejercer la prostitución era un local bajo, "tapado con cortinas, sin apenas luz solar y dividido por secciones. También había otra mujer que ofrecía servicios sexuales", según los agentes de la Policía Nacional que registraron el domicilio y declararon en el juicio.

El 28 de mayo de 2020 la víctima dio a luz a su bebé. La situación no fue a mejor tras el parto, ya que la mujer "siguió siendo prostituida hasta 2022", cuando pudo huir a Alicante.

Separada de su hijo

Nada más nacer el niño, la proxeneta lo separó de la madre, según ha contado la mujer: "Como mucho, le veía una vez a la semana, y si me pasaba del tiempo que ella me daba para estar con él me llamaba porque había un cliente esperando", declaró la víctima en el juicio, que continúa durante esta semana.

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"Proyecto Salvación", una asociación que ayuda a las mujeres víctimas de la trata con fines de explotación sexual, brinda un apoyo esencial a la víctima y la está ayudando a rehacer su vida.