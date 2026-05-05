La Guardia Civil detiene a un hombre que intentó matar a otro a hachazos en Valencia

Un hombre de 42 años que vivía en una antigua nave abandonada de Bétera ha sido detenido por agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local de ese municipio después de que intentara matar a hachazos a otro hombre durante una violenta discusión. La víctima sufrió heridas graves y requirió atención hospitalaria. La brutal agresión se produjo en la madrugada del pasado 15 de abril, pero no había trascendido hasta este martes, 24 horas después del homicidio registrado en València, en el que un peluquero mató a otro en la barbería donde trabajaban ambos, durante una discusión por un pique laboral.

Los hechos, de los que ha informado este martes la Comandancia de València, se produjeron en torno a las dos de la madrugada del 15 de abril, aunque no habían trascendido hasta ahora. Un ciudadano alertó a esa hora al teléfono de Emergencias 112 de la presencia en una calle de Bétera de un hombre gravemente herido que estaba tirado en la calle y sangraba.

Malherido y tirado en plena calle

Agentes de una patrulla del Instituto Armado acudieron al lugar indicado desde su central operativa de servicios (COS), que gestiona todas las patrullas en servicio, y se encontraron con la víctima, malherida en el suelo, acompañada ya por agentes de la Policía Local que habían llegado momentos antes.

Al entrevistarse con el herido, para quien solicitaron ayuda médica urgente, supieron que había sido agredido por un conocido suyo que le había clavado un hacha durante una discusión entre ambos cuya motivación no ha trascendido. El hombre les facilitó la descripción física del agresor y les dijo que se había ido andando y se había metido en una nave abandonada próxima, que en su día había albergado un salón de eventos.

Así mismo les advirtió de que se trata de una persona muy violenta, algo que sabía porque lo conocía con anterioridad a la agresión sufrida de madrugada.

Despliegue en la nave abandonada

Mientras el equipo médico de la ambulancia SAMU enviada al lugar por el CICU atendía al herido y lo trasladaba al Hospital de Llíria, los guardias, junto con los policías locales, entraron en el recinto indicado por la víctima, que tiene una superficie de unos 2.500 metros cuadrados, e iniciaron la inspección en busca del sospechoso.

En una de las estancias, los agentes localizaron a un hombre cuya apariencia coincidía plenamente con la descripción física facilitada por la víctima, esto es, complexión corpulenta, cabello rapado, barba y una vestimenta de color oscuro con desgarros característicos en la camiseta que porta, en concreto, un agujero en la parte de abajo, además de vestir unas zapatillas oscuras, como las detalladas por la víctima.

El sospechoso intentó defenderse asegurando "de forma vehemente", explica la Guardia Civil en el comunicado, que llevaba toda la noche durmiendo y que él no tenía nada que ver con los hechos de los que le estaban acusando.

El hacha, oculta en un altillo

Sin embargo, ante la obviedad de la mentira, los agentes inspeccionaron el resto del recinto y gracias a esa "pericia policial" lograron localizar, oculta en un altillo de difícil acceso y protegida tras unos bloques de hormigón, el hacha con la que presuntamente perpetró el ataque.

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Así las cosas, se llevaron el hacha como evidencia, que ya ha sido entregada al servicio de Criminalística para su análisis en busca de huellas y ADN del autor, así como vestigios de la víctima, y detuvieron al presunto agresor por un presunto delito de homicidio en grado de tentativa. El arrestado fue trasladado a las 3.30 horas al cuartel de Bétera, y las diligencias, junto con el detenido, fueron entregados al día siguiente en la plaza 5 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Llíria.