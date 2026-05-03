Cuatro personas mueren ahogadas, dos de ellas menores, en una playa de Valencia

A las 19:05h de ayer entró un aviso por ahogamiento en la Playa Aigua Morta de Oliva.

Hasta el lugar se desplazó un SAMU que confirmó el fallecimiento de 4 personas: dos menores de 11 y 14 años, una mujer de 52 y un hombre del que no se conoce la edad.

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Además se trasladaron a dos hombres de 46 años con síntomas de ahogamiento hasta el Hospital de Gandía.