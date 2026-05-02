La jueza decreta el ingreso en prisión para el detenido por el apuñalamiento mortal en Ibiza

La jueza de la plaza número 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ibiza, Carmen Martín, ha ordenado este sábado el ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza para el único detenido por el apuñalamiento mortal sucedido el pasado miércoles en Ibiza, en una calle de Platja d'en Bossa, a plena luz del día.

Este sábado por la noche se cumplía el plazo legal de 72 horas para dejar en libertad al detenido o, por el contrario, mandarlo a prisión. Después de una vista que comenzó a las 9.30 de la mañana en los juzgados de Eivissa y se prolongó durante más de seis horas, la jueza mandó al acusado a la cárcel. De esta forma, a las 16.30 horas ha ingresado en el Centro Penintenciario de Ibiza.

Se trata de un ciudadano italiano de 45 años que conocía previamente a la víctima. El fallecido es Francesco Sessa, también de nacionalidad italiana, de 35 años y que llevaba una década viviendo en Eivissa, donde estaba plenamente arraigado y trabajaba en una céntrica pizzería de la ciudad.

Un viaje juntos

El presunto homicida, que también reside en Ibiza y trabaja en una empresa de alquiler de vehículos, y la víctima se conocían previamente. De hecho, habían compartido un viaje, junto con otros amigos, hace tan solo unas semanas. También les unía su procedencia geográfica, ya que ambos nacieron en dos localidades del sur de Italia, Avellino y Pagani, separadas por apenas 45 kilómetros.

Sin embargo, por el momento se desconoce el móvil que habría llevado al acusado a apuñalar mortalmente a Francesco en la calle de los Alzines de Platja d'en Bossa. El suceso se registró a las 16.30 horas. La víctima fue sometida a maniobras de reanimación por parte de los sanitarios durante más de una hora, pero finalmente solo pudieron certificar su fallecimiento.

Mientras este sábado se celebraba la vista en el interior de los juzgados ibicencos, una persona muy cercana al acusado, compañera de trabajo en la mencionada empresa de alquiler de vehículos, aseguraba a Diario de Ibiza que era imposible que el detenido fuera el asesino, ya que, según su versión, a la misma hora del suceso se encontraba entregando un vehículo a un cliente en el aeropuerto de Ibiza.

Según este testimonio, el acusado se encontraba "muy tranquilo" antes de comparecer ante la jueza- "Soy inocente y no tengo por qué estar aquí", dijo, antes que Martín decidiera enviarle a prisión provisional. Por su parte, la abogada defensora también se mostró optimista durante el receso que se efectuó a mitad de la vista, sobre todo por el testimonio de una testigo que declaró haber visto a Francesco discutiendo con dos hombres, ninguno de ellos el detenido, antes del suceso. La letrada del acusado declinó posteriormente realizar declaraciones.

Funeral en Italia

La familia al completo de Francesco, sus padres y su hermano, han conocido la noticia del encarcelamiento del único detenido en Ibiza, hasta donde viajaron al día siguiente de conocer el fallecimiento de su familiar. Continuarán en la isla previsiblemente hasta el martes para finalizar los últimos trámites pendientes, para los que están contando en todo momento con la ayuda del viceconsulado honorario de Italia en España.

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Sin embargo, tendrá pasar más tiempo para que el cuerpo del fallecido sea repatriado a su país. El motivo es que la familia ha rechazado la opción del crematorio y ha optado por embalsamarlo, antes de enterrarlo en el funeral que se celebrará más adelante en su localidad natal, Pagani. Esta decisión alarga los plazos, ya que se calcula que se tardarán unos diez días en finalizar todo el proceso, que incluye el transporte del cuerpo en un avión especial hasta Italia.