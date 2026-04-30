Detenidos cuatro menores en el País Vasco por extorsionar a otro menor y difundir imágenes en actitud sexual

Agentes de la Policía Nacional han detenido a cuatro menores de 16 años, vecinos de la localidad vizcaína de Santurtzi, por un presunto delito de corrupción de menores y revelación de secretos, tras extorsionar a otro menor, residente en Zaragoza, y difundir en redes sociales imágenes en actitud sexual que habían obtenido haciendo pasar por una chica.

Según ha informado la Policía Nacional, la operación ha sido desarrollada por el Grupo de Delincuencia Organizada adscrito a la Brigada de Policía Judicial de la Jefatura Superior de Policía del País Vasco, en colaboración con el Grupo de Delitos Tecnológicos de la Brigada Provincial de Policía Judicial de Zaragoza, tras una investigación iniciada hace varios meses en esa localidad.

En función de las investigaciones desarrolladas, los detenidos utilizaron Instagram para contactar con la víctima, haciéndose pasar por una menor de 17 años para generar un "clima de confianza" que derivó en el intercambio de imágenes, algunas de ellas de carácter íntimo y sexual. Para ello, hicieron uso de imágenes de una menor que habían conseguido de otro perfil de esta red social.

Una vez la víctima accedió a las peticiones iniciales, le solicitaron que enviase vídeos eróticos donde se viera claramente su rostro y también "ciertas fantasías sexuales extrañas y obscenas". El joven se negó a ello, tras lo que empezó a recibir insultos y amenazas. Según ha relatado la Policía, las amenazas, en concreto, consistían en que, "si no accedía a las peticiones que le estaban realizando, publicarían el contenido inicial remitido por la víctima (fotos y vídeos donde se le aprecia en actitud sexual, pudiendo verse su rostro) en su perfil de la red social, de manera que a las mismas pudieran tener acceso todos sus contactos".

Pese a las amenazas, la víctima no accedió y, en días posteriores, le comenzaron a exigir la cantidad de 100 euros a cambio de no publicar el contenido, a lo que sí accedió por "el temor que le ocasionaron". Finalmente, se decidió a denunciar en Zaragoza, localidad donde reside, tras ser informado por un amigo de que en un perfil de Instagram aparecían fotos suyas en actitud sexual y en las que se le podía ver perfectamente el rostro.

La víctima pudo comprobar que se trataba del mismo perfil desde el que habían contactado con él los presuntos autores con anterioridad y desde el cual había recibido las amenazas. La Policía ha detenido por estos hechos a cuatro menores en Santurtzi, que han sido puestos en libertad quedando a cargo de sus padres, y ha dado traslado a la Fiscalía de Menores de Bizkaia.

Más denuncias

Los investigadores no descartan la posibilidad de que puedan aparecer más denuncias, conscientes de que algunas de las víctimas "son reticentes a acudir a la Policía por temor o vergüenza".

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Desde la Policía Nacional han insistido en la importancia de evitar compartir material íntimo con desconocidos y utilizar contraseñas seguras para proteger los dispositivos, así mismo "no pagar nunca ante tales amenazas, ya que no pararan de pedir dinero". Se recomienda "bloquear al extorsionador", recopilar pruebas con capturas de pantalla y "denunciar de inmediato".