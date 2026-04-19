Sucesos
Los Mossos investigan la muerte violenta de un hombre en Barcelona
Alrededor de las 22.28 se recibió un aviso en el que se informaba de una pelea en la vía pública en el barrio de Horta-Guinardó de Barcelona
Agencias
La División de Investigación Criminal (DIC) investiga la muerte violenta de un hombre esta pasada noche en Barcelona. Alrededor de las 22.28 se recibió un aviso en el que se informaba de una pelea en la vía pública en el barrio de Horta-Guinardó de Barcelona.
Los Mossos d'Esquadra se desplazaron al lugar de los hechos y pudieron comprobar que había una persona herida de gravedad. La víctima fue trasladada de urgencia a un centro hospitalario donde murió. La DIC se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las circunstancias del hecho. El caso se encuentra bajo el secreto de las actuaciones.
- Rally Andalucía Sierra Morena 2026 de Córdoba, en directo | Iván Ares logra la victoria en el tramo de Espiel
- Largas colas en el Ayuntamiento de Córdoba para obtener documentos para la regularización de inmigrantes
- Defienden en Roma que la Córdoba romana se fundó en el Parque Cruz Conde y no en el centro
- Julián Urbano asegura que en la Feria de Córdoba solo quedan 'dos huecos libres' y que con la repesca de casetas espera el 'lleno total
- Un hombre con alzheimer hiere a su pareja octogenaria en Ciudad Jardín
- El gobierno local de Córdoba se compromete a arreglar la plaza de La Corredera y a reponer las farolas tras las denuncias sobre su estado
- La Diputación de Córdoba inicia el segundo tramo de renovación de las conducciones de agua desde Iznájar
- Córdoba exige a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir que cumpla con las obras pendientes para evitar inundaciones