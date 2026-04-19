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Restablecida la circulación en la línea de AVE Madrid-Barcelona tras el corte por un arrollamiento en Alcalá de Henares

Durante unas horas no hubo salidas de trenes desde las estaciones de Madrid Puerta Atocha y Zaragoza Delicias

Trenes AVE en la estación Madrid-Puerta de Atocha-Almudena Grandes.

Trenes AVE en la estación Madrid-Puerta de Atocha-Almudena Grandes. / EP

EFE

Madrid

Un arrollamiento en un punto de paso no autorizado a la altura de la localidad madrileña de Alcalá de Henares ha interrumpido la circulación por ambas vías de la línea de alta velocidad entre Madrid, Zaragoza y Barcelona, según informa Renfe en la red social X.

Durante unas horas no hubo salidas de trenes desde las estaciones de Madrid Puerta Atocha y Zaragoza Delicias.

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Adif informó, a las 19.40 horas, del restablecimiento de la circulación tras el corte.

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