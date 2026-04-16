Socuéllamos
Muere un trabajador arrollado por un tren mientras trabajaba en mantenimiento de vías en Ciudad Real
El aviso ha sido dado sobre las 3.23 horas, tras producirse el siniestro en la vía entre Socuéllamos y Villarrobledo
EP
Un trabajador de 42 años ha fallecido este jueves arrollado por un tren mientras trabajaba en mantenimiento de vías de ferrocarril en Socuéllamos (Ciudad Real).
Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias del 112 de Castilla-La Mancha a Europa Press, el aviso ha sido dado sobre las 3.23 horas, tras producirse el siniestro en la vía entre Socuéllamos y Villarrobledo.
Al lugar de los hechos se han desplazado bomberos del Parque de Tomelloso, para liberar al trabajador atropellado por el tren, que transportaba mercancías peligrosas.
También han sido activados una UVI móvil y un helicóptero medicalizado, aunque, tras liberar al trabajador, tan solo se ha podido dar cuenta de su fallecimiento in situ.
Asimismo, han acudido al aviso agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local de Socuéllamos.
- El Grupo Keyter inaugura en Lucena sus nuevas instalaciones de 40.000 metros cuadrados y genera 350 empleos directos
- Así será la Cata del Vino Montilla-Moriles 2026: diez bodegas, cinco restaurantes y sin ticket de entrada
- Las 'ventanas indiscretas' de Isla Gomera 19: vecinos de Córdoba van a juicio contra la construcción de 29 VPO en los bajos de su bloque
- Rally Sierra Morena de Córdoba: conoce las zonas de aparcamiento y los cortes de tráfico por la competición
- Feria taurina de Córdoba 2026: estos son los carteles oficiales del ciclo de mayo en Los Califas
- El vino dulce de la cooperativa La Aurora de Montilla triunfa en el Concurso Internacional Bacchus
- El Ayuntamiento de Córdoba abre el plazo de solicitud de abonos para las piscinas municipales de la Fuensanta y la calle Marbella
- Córdoba sorteará el 21 de abril los miembros de las mesas electorales para las elecciones andaluzas del 17 de mayo