Arriondas
Ingresado un bebé de un año y medio en un hospital asturiano por ingesta de cocaína: la Guardia Civil investiga el entorno del menor
El Servicio de Menores del Principado asume la tutela del pequeño, que fue llevado al centro asistencial por su padre
Un bebé de 19 meses permanece ingresado desde este miércoles en el Urgencias del Hospital del Oriente de Asturias (HOA) por presunta ingesta de cocaína. La Guardia Civil investiga el entorno del menor para tratar de averiguar lo ocurrido, y el Servicio de Menores del Principado ha asumido la tutela del pequeño, que fue llevado hasta el centro asistencial por su padre.
La primera prueba indiciaria sobre tóxicos que se le realizó al bebé resultó positiva por presencia de cocaína. Como establece el protocolo para estos casos, se le practicó a continuación una segunda prueba de mayor calidad, cuyos resultados tardan en estar disponibles cuarenta y ocho horas.
Una vez que la primera prueba resultó positiva, los responsables del Hospital de Arriondas avisaron tanto a la Guardia Civil como al Servicio de Menores, iniciando el Instituto Armado la investigación para determinar las circunstancias de la intoxicación y el departamento del Gobierno autonómico los trámites para hacerse cargo de la tutela del pequeño.
- El Grupo Keyter inaugura en Lucena sus nuevas instalaciones de 40.000 metros cuadrados y genera 350 empleos directos
- Así será la Cata del Vino Montilla-Moriles 2026: diez bodegas, cinco restaurantes y sin ticket de entrada
- La renuncia de siete entidades deja la Feria de Córdoba con menos casetas que nunca y una calle casi vacía
- Las 'ventanas indiscretas' de Isla Gomera 19: vecinos de Córdoba van a juicio contra la construcción de 29 VPO en los bajos de su bloque
- Feria taurina de Córdoba 2026: estos son los carteles oficiales del ciclo de mayo en Los Califas
- Rally Sierra Morena de Córdoba: conoce las zonas de aparcamiento y los cortes de tráfico por la competición
- El vino dulce de la cooperativa La Aurora de Montilla triunfa en el Concurso Internacional Bacchus
- El Ayuntamiento de Córdoba abre el plazo de solicitud de abonos para las piscinas municipales de la Fuensanta y la calle Marbella