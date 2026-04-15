Condenado a 13,5 años de cárcel por violar a su hijastra de 10 años y dejarla embarazada en Mallorca

Un hombre ha sido condenado a 13,5 años de cárcel por violar a su hijastra, una niña que tenía 10 años, y dejarla embarazada en Palma de Mallorca. El procesado ha reconocido los hechos en el juicio celebrado en la Audiencia Provincial y se ha declarado autor de de un delito de agresión sexual tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía y la acusación particular, ejercida por el Institut Mallorquí d'Afers Sociales (IMAS) porque tiene la tutela de la menor. El encausado deberá indemnizar con 20.000 euros a la víctima, que sufre graves secuelas físicas y psíquicas.

Los hechos, como ha confesado el hombre ante el tribunal, ocurrieron durante el año 2024, cuando vivía con la niña y la madre de esta. La sentencia, dictada in voce por la sala, considera probado que se aprovechó de la corta edad de la menor y la confianza "absoluta" que ella le tenía para forzarla a mantener relaciones sexuales cuando la madre había ido a trabajar y, por tanto, se quedó a solas con la víctima.

Pese a los gritos y los llantos de la menor, que le pedía que parase porque le hacía daño, el hombre culminó la violación. Los hechos fueron descubiertos a mediados de octubre de ese año, cuando la niña empezó a sufrir fuertes dolores. Su madre la llevó al médico y la víctima acabó ingresada en Son Espases. Las pruebas a las que fue sometida revelaron que estaba embarazada y los facultativos detectaron que presentaba lesiones en los genitales. El embarazo no llegó a término.

El caso fue denunciado ante la Policía Nacional, cuya Unidad de Familia y Mujer (Ufam) puso en marcha una investigación ante la evidencia de que la niña había sido violada. Las pesquisas culminaron días después con la detención del padrastro de la menor, que ingresó en prisión provisional el 16 de octubre.

La niña padece secuelas derivadas del estrés postraumático y lesiones en los genitales. Hace unos meses, el IMAS la declaró en desamparo y asumió su tutela, retirando la patria potestad a la madre. La mujer ejercía la acusació particular en el proceso judicial, pero el tribunal ha acordado apartarla al considerar que no está ya legitimada para hacerlo.

La Fiscalía y el IMAS reclamaban una condena de 15 años de prisión para el procesado, al que imputaban al menos otra violación a la niña por la que le consideraban autor de un delito de agresión sexual continuada. Además, solicitaban una indemnización de 20.000 euros para la perjudicada.

Antes de la vista oral, celebrada esta mañana en la sección segunda de la Audiencia Provincial, las partes han alcanzado un acuerdo de conformidad. Las acusaciones han retirado la acusación para la segunda agresión sexual y, por tanto, la continuidad delictiva. Así, la Fiscalía, la defensa y el IMAS han acordado una pena de 13 años y medio de cárcel, manteniendo la misma compensación económica.

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En la sala, el procesado ha confesado la autoría de la violación y ha aceptado la condena pactada entre las partes. La magistrada que presidía el juicio ha dictado sentencia en el acto y el fallo ya es firme. Ya condenado, el hombre ha sido trasladado de nuevo al centro penitenciario de la carretera de Sóller.