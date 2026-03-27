Detenido un guardia civil por el asesinato en 2022 en Lleida por el que fue arrestado el tío de Marc Márquez

El guardia civil C.G.O. ha sido detenido por su presunta relación con el asesinato del empresario Joan Coromina Estany, de 61 años, en enero del 2022 en un bosque de la Baronía de Rialb (Lleida).

El arrestado fue detenido el pasado miércoles en Lleida por agentes de los Mossos, según ha publicado el diario Segre y han confirmado a EFE fuentes de la Guardia Civil, cuyos miembros participaron también en el arresto.

C.G.O., hijo del que fue comandante de la Policía Judicial en Lleida, ahora jubilado y también imputado como supuesto inductor del crimen, está acusado de un delito de homicidio. Quedó en libertad con cargos tras pasar a disposición judicial en el juzgado de Solsona (Lleida).

Los investigadores consideran que el agente tendría un móvil económico por la situación financiera crítica por la que atravesaba a causa de la reforma de una vivienda y la compra de un vehículo.

El 3 de diciembre de 2021, el móvil del agente dio señal en Gualter, zona en la que se produjo el crimen, coincidiendo en hora con el dispositivo de Coromina.

En septiembre pasado, el excomandante y otros dos investigados, uno de ellos vecino de Cervera y tío de los pilotos de motociclismo Marc y Àlex Márquez, y el otro propietario de un taller mecánico de Lleida, fueron detenidos por los Mossos d’Esquadra y la Guardia Civil y conducidos a la comisaría de Cervera.

El 4 de septiembre, el juez de Solsona que decretó su prisión preventiva por riesgo de destrucción de pruebas y, en noviembre, la Audiencia Provincial de Lleida dictó su libertad.

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Los investigadores sospechan que el que fuera comandante contrató a un sicario para matar a la víctima. Sostienen que en diciembre de 2021, en un encuentro entre el tío de los Márquez, el propietario del taller mecánico, la víctima y el comandante, el entonces mando de la Guardia Civil habría ofrecido información relativa a una investigación en Portugal a cambio de 30.000 euros, cantidad que el fallecido, sospechoso de contrabando, no habría pagado.