El detenido por el asesinato machista de Huesca se apropió de más de 100.000 euros del tío de la víctima días antes del crimen

La minuciosa investigación del asesinato machista de Colungo llevó a la Guardia Civil a escudriñar cualquier detalle por pequeño que resultara una vez que el domingo día 18 de enero de 2026 se halló el cadáver de María Paloma Bardají en el fondo del barranco de La Palomera. Y hasta que ingresó en prisión su pareja, Juan Julián S. S., de 63 años, se analizaron todos sus movimientos, los posteriores al crimen pero también los anteriores a la muerte de esta vecina de Barbastro de 53 años. Tanto es así que en los días previos se detectó que Juan Julián S. S. había realizado varias transferencias a sus arcas personales desde la cuenta bancaria de un tío de la víctima, un importe que, según ha podido saber EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, supera con creces los 100.000 euros.

De esta forma la Unidad Orgánica de Policía Judicial (UOPJ) de Huesca está reconstruyendo la muerte de María Paloma a la hora de revertir lo que en un primer momento se asemejaba a un suicidio. Porque allí, en el fondo de ese angosto barranco, se encontró semisumergido un cadáver que tuvo que ser identificado en la sala de autopsias porque carecía de documentación. Es la primera diligencia, el levantamiento de su cadáver, en el transcurso de una investigación que se desarrolló con sigilo en los 54 días siguientes hasta el punto de que solo se comunicó el deceso de María Paloma a un único familiar.

Causa de la muerte

Porque ese 18 de enero los investigadores ya fueron conscientes de algunas circunstancias que resultaban muy extrañas en este enclave natural del Prepirineo. Y lo más evidente era que allí no había rastro de ningún vehículo con el que se hubiera desplazado desde Barbastro hasta Colungo. Pronto confirmó la autopsia que la causa de la muerte había sido un politraumatismo, de la que se estableció como data la noche que precedió el hallazgo del cadáver. A partir de entonces comenzaron a sucederse otras averiguaciones con el punto de mira en Juan Julián S. S., quien denunció la desaparición de María Paloma diez después de que se hallara su cadáver sin que él pudiera sospechar que ese cuerpo ya había sido descubierto.

Y en el transcurso de la investigación también se puso el foco en los días previos al crimen a la hora de averiguar qué paso. Así se pudieron detectar unos movimientos bancarios que resultaron de lo más sospechoso para los investigadores porque Juan Julián se transfirió más de 100.000 euros desde la cuenta bancaria de un tío de la víctima, unos pocos días antes de que se cometiera el crimen y se hallara el cuerpo sin vida de María Paloma. Por eso se le detuvo también por un delito de apropiación indebida.

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Son, de hecho, unos indicios muy contundentes que llevaron a su ingreso en prisión el lunes día 16 de marzo mientras que el todavía marido quedó en libertad, asistidos ambos por los abogados Víctor Oiharzu y Raquel Colomina. Pero la investigación continúa. Desde el jueves día 19 hasta bien entrada la tarde del viernes día 20, el Servicio de Criminalística registró una vivienda de la calle Conde de Barbastro en la que ambos residían. Fue una entrada que autorizó el titular de la Plaza número 1 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Barbastro, el juez Guillermo Cué Avello, quien asumió la instrucción por tener la competencia en materia de violencia de género. Por tratarse de un asesinato machista se formalizó ayer la personación del Gobierno de Aragón como acusación popular, que se suma a la acusación particular que ejerce el abogado José María Orús en representación de la madre y la hermana de la difunta.