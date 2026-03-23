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Un hombre muere y otro resulta herido en un incendio en Irún

El herido ha sido trasladado a dependencias hospitalarias

Agentes de la Ertzaintza y una médico forense trabajan en la zona del incendio.

Agentes de la Ertzaintza y una médico forense trabajan en la zona del incendio. / Javier Etxezarreta / EFE

EFE

San Sebastián

Un hombre ha muerto y otro ha resultado herido en un incendio registrado este lunes en la localidad guipuzcoana de Irun, ha informado el Departamento vasco de Seguridad. El siniestro se ha producido hacia las 13.50 horas al parecer en el sótano de un edificio del número 55 de la calle Pelegrín de Uranzu.

La persona herida, que ha sufrido diversas quemaduras, ha sido trasladada en helicóptero al hospital vizcaíno de Cruces.

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