Investigación
Un hombre mata a una mujer a tiros en Zaragoza y se suicida
El suceso ha ocurrido a primera hora de la mañana de este sábado
A. T. B. / Israel Salvador
Una mujer ha sido asesinada este sábado en Zaragoza tras recibir varios tiros por un hombre. Ha sido sobre las 09.20 horas. Al parecer, el agresor se ha suicidado tras cometer el crimen.
Hasta el lugar de los hechos se han desplazado varias dotaciones de la Brigada de Seguridad Ciudadana además del Grupo de Homicidios y la comitiva judicial encabezada por el titular de la Plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Zaragoza, en funciones de guardia.
Al parecer, el crimen se ha cometido cuando salían de un bar. Los residentes han oído cuatro o cinco disparos y se ha precipitado todo. Según han explicado fuentes de la Policía Nacional, cuando han llegado la ambulancia, el hombre todavía seguía con vida, pero ha acabado falleciendo. Por ahora no se puede confirmar que se trate de un crimen machista.
Según ha podido saber El Periódico de Aragón, la fallecida, según han comentado en la zona, trabajaba en una peluquería cercana. En la zona del crimen, acordonada, se agolpan vecinos curiosos y conmocionados por lo sucedido.
Suscríbete para seguir leyendo
- La RFEF saca a subasta un piso de su propiedad junto a La Corredera
- Pasillos más anchos, garajes más grandes y sostenibilidad: las nuevas normas urbanísticas de Córdoba
- La Diputación pide reabrir la línea ferroviaria de pasajeros entre Córdoba y Extremadura
- La regularización de las parcelaciones de Córdoba y la dotación de servicios básicos se atasca: 'Mira que estábamos contentos
- La Cuesta del Bailío pierde a su vecino más antiguo: el Ayuntamiento de Córdoba tala el majestuoso ciprés
- El Ayuntamiento de Córdoba cede a Sadeco el quiosco abandonado del Balcón del Guadalquivir
- El Museo Victorio & Lucchino es el espacio más visitado de Palma del Río, con casi el 43% de turistas en 2025
- Las nuevas normas urbanísticas 'premiarán' la rehabilitación con la posibilidad de ganar una planta en edificios residenciales