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Los bomberos intervienen en un incendio en la iglesia Campo Madre de Dios

El fuego ha comenzado en el interior del templo al mediodía de este sábado

Incendio en la iglesia Campo Madre de Dios este sábado.

Incendio en la iglesia Campo Madre de Dios este sábado. / CÓRDOBA

Rafael Verdú

Rafael Verdú

Córdoba

Los bomberos de Córdoba han intervenido en un incendio que se ha declarado a primera hora de la tarde de este sábado en el interior de la iglesia abandonada de Campo Madre de Dios al mediodía de este sábado.

Fuentes del servicio de extinción de incendios han confirmado que los especialistas están actuando en labores de extinción y ventilación. Desde el interior de la iglesia se ve salir el humo.

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Servicios de emergencias en Campo Madre de Dios.

Servicios de emergencias en Campo Madre de Dios. / CÓRDOBA

Hasta el lugar se han desplazado varias dotaciones de bomberos y efectivos de policía, que han tenido que regular temporalmente el tráfico de la zona.

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