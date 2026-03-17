Sucesos
Fallece un motorista en Córdoba tras ser arrollado por un camión en la avenida de Libia
Hay importantes retenciones tras el trágico accidente, ocurrido justo en la intersección con la glorieta de Louvière, muy transitada en los desplazamientos hacia el polígono de Las Quemadas
Un motorista, varón, de 68 años de edad, ha fallecido tras ser arrollado por un camión en la avenida de Libia, justo en la glorieta de Louvière, donde acaba la mencionada calle y comienza la carretera CO-31, según ha informado el servicio de Emergencias 112.
Se trata de un cruce muy transitado a primera hora de la mañana para los desplazamientos laborales, ya que une la zona este de la ciudad (barrios de Fátima, Levante y Fidiana) con el polígono industrial de Las Quemadas.
El trágico accidente se ha producido a las 07.00 horas, y desde entonces hay importantes retenciones en la zona, a la que se han desplazado efectivos sanitarios del 061 y agentes de la Policía Local.
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