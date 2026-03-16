Investigación
Dos detenidos por un posible asesinato machista en Huesca
Los arrestos están relacionados con el hallazgo del cadáver de una mujer el pasado 18 de enero en un barranco de la localidad de Colungo
La Guardia Civil detuvo el pasado viernes a dos vecinos de Barbastro (Huesca) por un posible asesinato machista en Colungo, otro municipio oscense perteneciente a la comarca del Somontano. El hallazgo del cadáver se produjo el 18 de enero de este año en el barranco de Las Palomeras por parte de un grupo de senderistas. A lo largo de este lunes han pasado a disposición judicial los dos detenidos mientras que a un tercero se le toma declaración como investigado. Hoy también han sido citados otros tres testigos.
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