En Torremolinos
Detenido en Málaga tras matar presuntamente a un hombre de 74 años a puñetazos
El fallecido presentaba dos golpes en la cabeza
Antonio Pedrajas
Agentes de la Policía Nacional han detenido en Torremolinos a un varón de 38 años como presunto autor de la muerte de otro hombre de 74 años. Los hechos tuvieron lugar el pasado sábado en la vivienda de la víctima, situada en la citada localidad, según la información facilitada hasta el momento. El fallecido presentaba dos golpes en la cabeza que, al parecer, habrían sido ocasionados por puñetazos.
Escondido en el edificio
Durante la jornada de este lunes, y mientras se llevaban a cabo distintas gestiones de investigación en relación con este suceso, los agentes localizaron al presunto agresor escondido en una zona del edificio. La actuación permitió dar con el sospechoso en el transcurso de unas pesquisas que, por ahora, siguen abiertas. En estos momentos, el detenido continúa en dependencias policiales, mientras la investigación prosigue para esclarecer lo ocurrido.
Este caso se produce dos semanas después del hallazgo en Cártama de una mujer muerta cuyo cuerpo tenía signos de violencia. La víctima, de 66 años, fue encontrada por su hijo sin vida el lunes 3 de marzo en Cártama y los investigadores apuntaron a una muerte relacionada con un posible robo en la vivienda. La investigación continúa.
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