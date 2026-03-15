Agresión Violenta
Apuñalado un conductor de un autobús "búho" en Oviedo: sufre un corte profundo en el cuello y el agresor está identificado
Los hechos ocurrieron sobre las 23.30 horas, cuando el conductor iniciaba su turno
Miguel Ángel Gutiérrez
Un conductor de autobús permanece ingresado en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) tras ser apuñalado en la noche de este sábado por un viajero, cuando cubría la línea nocturna (búho) entre Langreo y Oviedo. El conductor sufrió lesiones en el cuello y en una mano. A mediodía de este domingo estaba siendo intervenido quirúrgicamente.
Los hechos tuvieron lugar sobre las 23.30 horas. El conductor acababa de iniciar su turno y estaba en la parada en la que se inicia la línea, dispuesto a comenzar el viaje. Ya se había subido un viajero cuando el presunto agresor se montó en el autobús, increpando al conductor y quejándose, al parecer, por el "búho" que cubre la línea urbana. Sin apenas mediar más palabras, le agredió con un cuchillo.
Cortes
El conductor sufrió un corte profundo en el cuello, aunque parece que no llegó a afectarle ninguna zona vital. También recibió heridas en una mano cuando trataba de protegerse del ataque. Esta mañana se le está operando de esa mano, por la proximidad de vasos sanguíneos principales al lugar en el que se produjeron los cortes. Según las primeras informaciones, pese al alcance de las lesiones, su vida no corre peligro.
La Policía inició de inmediato las investigaciones para dar con el presunto agresor, que se ausentó del lugar tras el ataque. Los agentes le tienen identificado y se le está buscando. El suceso ha causado una profunda conmoción en la comarca y entre los usuarios habituales de la línea.
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