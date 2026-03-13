Investigación
Detenida una mujer por prender fuego a su pareja en Valencia
La agresora atacó a la víctima, un hombre de 49 años, en su domicilio familiar de la localidad de Chiva
EFE
Una mujer de 48 años ha sido detenida tras prender fuego a su pareja, un hombre de 49, en la localidad valenciana de Chiva, según han informado a EFE fuentes de la Guardia Civil.
Los hechos han ocurrido la noche de este jueves en el domicilio familiar y, según adelanta el diario Las Provincias, la víctima ha sido trasladada al centro de salud en un vehículo policial y después ha ingresado en estado muy grave en la Unidad de Quemados del Hospital Le Fe de València.
Al parecer, según este periódico, la mujer roció a su pareja mientras dormía con el líquido inflamable que utilizaban en la vivienda para encender la estufa, y la víctima salió por una de las ventanas de la casa para pedir ayuda.
La hija de la pareja, de 16 años, estaba en la casa cuando se produjo la agresión.
- Los centros comerciales de Córdoba avanzan a distinto ritmo: el Zoco se reactiva mientras otros esperan el impulso de marcas grandes
- El Pleno de Córdoba aprueba la construcción de un restaurante de tres plantas en la plaza de la Corredera
- Seis colegios públicos de Córdoba, entre los 100 mejores de España para el ranking de referencia de MiCole
- El Ayuntamiento de Córdoba construirá una pasarela peatonal para conectar Huerta de Santa Isabel y Turruñuelos con el Parque Figueroa
- La cadena francesa Kiabi y la alemana New Yorker abrirán en el centro comercial La Sierra de Córdoba, ocupando el local de Zara
- Si se mantiene el conflicto, los bancos tendrán que endurecer las condiciones para conceder hipotecas
- Comerciantes de El Arenal celebrarán un mercadillo especial de primavera en Córdoba con 280 puestos y horario ininterrumpido
- Dos operadores negocian la reapertura del antiguo cine del centro comercial Zoco de Córdoba, cerrado desde 2007