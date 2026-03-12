Investigación
Detenido en Leganés un enfermero de instituto por presunta agresión sexual y corrupción de menores
Las investigaciones policiales revelaron tocamientos y agresiones sexuales por parte del enfermero de 28 años, tras la denuncia inicial de una familia por conversaciones con alumnos
EP
La Policía Nacional ha informado de la detención a finales de enero del enfermero de un centro de Educación Secundaria de Leganés acusado de los presuntos delitos de agresión sexual y corrupción de menores.
Las pesquisas se iniciaron después de que la familia de un menor alumno del centro denunciara al enfermero por mantener conversaciones de carácter sexual con los adolescentes. Las investigaciones determinaron que también había tocamientos y agresiones sexuales.
A lo largo de los siguientes días otras cinco familias de alumnos presentaron denuncias contra el enfermero, un español de 28 años que finalmente fue detenido el 27 de enero como presunto autor de agresión sexual y corrupción de menores.
Por el momento se han contabilizado un total de seis denuncias contra el enfermero, si bien fuentes policiales consultadas por Europa Press no descartan que puedan producirse nuevas denuncias a lo largo de los próximos días.
- Comerciantes de El Arenal celebrarán un mercadillo especial de primavera en Córdoba con 280 puestos y horario ininterrumpido
- Este es el colegio de Córdoba que entra en el top 100 de Forbes con los mejores de 2026: “Destaca por su compromiso medioambiental y vida cultural”
- Convivencia ciudadana: Córdoba aprobará por fin su ordenanza para regular las despedidas de soltero y proteger el mobiliario urbano
- Los centros comerciales de Córdoba avanzan a distinto ritmo: el Zoco se reactiva mientras otros esperan el impulso de marcas grandes
- Repartidores de MRW en Córdoba se quedan sin trabajar y denuncian la incertidumbre por su futuro laboral
- Un manto de nieve cubre varios puntos de la Subbética cordobesa y el entorno del santuario de la Virgen de la Sierra
- Multas de hasta 3.000 euros para quienes incumplan la nueva ordenanza de convivencia ciudadana en Córdoba
- Infraestructuras adjudica el Plan Asfalto de Córdoba por más de 7 millones de euros: estas son las 133 calles elegidas