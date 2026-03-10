Acción Policial
Hallan el cadáver de una persona con las piernas seccionadas en una planta de reciclaje de Paterna
Los primeros indicios apuntan a que se trataría de una muerte fortuita y que la víctima se quedó dormido dentro de un contenedor de cartón
Redacción
Los operarios de una planta de reciclaje del Polígono Fuente del Jarro de Paterna han localizado esta madrugada el cadáver de una persona con las piernas seccionadas.
El cadáver fue localizado por un operario en la planta de reciclaje mientras trabajaba en el turno de noche. Según los primeros datos con los se trabaja, en principio, el cadáver no presentaba indicios de criminalidad, con lo que todo apuntaría a que se trata de una muerte accidental o fortuita.
No obstante, el Grupo de Homicidios de la Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido e identificar a la persona hallada en la planta de reciclaje.
Se trataría de un hombre de 50 años, indigente, que se habría quedado dormido dentro del contenedor de recogida de cartón para resguardarse del frío.
- Repartidores de MRW en Córdoba se quedan sin trabajar y denuncian la incertidumbre por su futuro laboral
- Se calcula que la alcaicería de Córdoba oscilaría en torno a los 100 puestos”
- Bomberos de Córdoba rescatan a un menor atrapado en la guitarra gigante del Parque del Flamenco
- Corte de tráfico en Córdoba: el barrio Figueroa-Noreña sin acceso a la Ronda Oeste desde el martes 10 de marzo
- El sushi conquista Córdoba: nuevas aperturas y una fiebre nipona que no se detiene
- «En Córdoba las empresas no crecen porque no encuentran trabajadores»
- La Diputación de Córdoba invierte 375.000 euros en la conexión entre Bujalance y Valenzuela
- El Ayuntamiento de Córdoba adjudica obras de mejora en Ciudad Jardín y Sector Sur por más de 400.000 euros