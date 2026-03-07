Sucesos
Crimen en Montemayor: la mujer investigada por la muerte violenta de un hombre estaba en el sistema VioGén
La arrestada, que había mantenido una relación con el fallecido, presentaba un nivel de riesgo medio y recibía seguimiento policial
La mujer detenida en relación con la muerte violenta de un hombre en Montemayor durante la madrugada de este sábado figuraba en el sistema VioGén para víctimas de violencia de género, según han confirmado fuentes policiales a este periódico.
La arrestada, de origen dominicano, presentaba un nivel de riesgo medio que conllevaba medidas de protección y seguimiento por parte de la Policía Local. El nivel de riesgo medio en este sistema indica una probabilidad moderada de reincidencia o escalada de violencia, por lo que la Policía realiza un seguimiento constante para proteger a la persona afectada.
Fuentes de la investigación no han confirmado este extremo, pero han querido aclarar que la inclusión en el sistema no implica que el fallecido, un vecino de Fernán Núñez de 42 años, fuera agresor.
Relación sentimental
La arrestada había mantenido una relación sentimental con la víctima, aunque la Guardia Civil no ha confirmado por el momento si seguían siendo pareja.
Los hechos ocurrieron en un domicilio de la localidad pasadas las 2.00 horas. El servicio de Emergencias 112 recibió un aviso por una emergencia sanitaria. Desde la central dieron traslado al instituto armado, cuyos agentes se desplazaron hasta el lugar. Los servicios sanitarios no pudieron hacer nada por salvar la vida del hombre, que presentaba heridas compatibles con arma blanca y murió en la vivienda.
- Cancelado el vuelo de regreso de los 30 turistas de Montilla atrapados en Dubái por la guerra con Irán
- Adiós a la calima, pero la lluvia se queda en Córdoba hasta después del fin de semana, según la Aemet
- La directora del Centro Cívico de La Fuensanta atrapada en Tailandia: de un viaje mochilero a una lección de vida ante la incertidumbre y la guerra
- Estos son los 31 primeros cursos gratuitos de Empleo para la Base Logística del Ejército en Córdoba
- El alcalde de Córdoba lamenta la ausencia de Air Nostrum pero busca ampliar rutas aéreas nacionales e internacionales
- Urbanismo estudia incluir en el PGOM la posibilidad de construir edificios de viviendas con más de siete plantas
- ¿A dónde se puede volar desde el aeropuerto de Córdoba? Destinos, horarios y frecuencias
- Estafada y sin hogar: Ángela Figuerola, con 57 años y una pensión, espera el desahucio de su vivienda en Córdoba