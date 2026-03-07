Crimen en Montemayor: la mujer investigada por la muerte violenta de un hombre estaba en el sistema VioGén

La mujer detenida en relación con la muerte violenta de un hombre en Montemayor durante la madrugada de este sábado figuraba en el sistema VioGén para víctimas de violencia de género, según han confirmado fuentes policiales a este periódico.

La arrestada, de origen dominicano, presentaba un nivel de riesgo medio que conllevaba medidas de protección y seguimiento por parte de la Policía Local. El nivel de riesgo medio en este sistema indica una probabilidad moderada de reincidencia o escalada de violencia, por lo que la Policía realiza un seguimiento constante para proteger a la persona afectada.

Fuentes de la investigación no han confirmado este extremo, pero han querido aclarar que la inclusión en el sistema no implica que el fallecido, un vecino de Fernán Núñez de 42 años, fuera agresor.

Varios agentes de la Guardia Civil, durante un servicio. / CÓRDOBA

Relación sentimental

La arrestada había mantenido una relación sentimental con la víctima, aunque la Guardia Civil no ha confirmado por el momento si seguían siendo pareja.

Los hechos ocurrieron en un domicilio de la localidad pasadas las 2.00 horas. El servicio de Emergencias 112 recibió un aviso por una emergencia sanitaria. Desde la central dieron traslado al instituto armado, cuyos agentes se desplazaron hasta el lugar. Los servicios sanitarios no pudieron hacer nada por salvar la vida del hombre, que presentaba heridas compatibles con arma blanca y murió en la vivienda.