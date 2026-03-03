Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Guardia Civil incauta más de 50 toneladas de carne y otros alimentos no aptos para el consumo en dos naves de Alicante

El Seprona denuncia a cuatro personas por los productos intervenidos en dos naves que carecían de licencia de actividad y registro sanitario

Carne intervenida por la Guardia Civil.

Carne intervenida por la Guardia Civil. / &

P. Cerrada

La Guardia Civil ha intervenido más de 50 toneladas de productos alimenticios no aptos para el consumo en dos instalaciones situadas en el polígono industrial Garrachico de Alicante que carecían de licencia de actividad y registro sanitario.

Cuatro personas han sido denunciadas por infracciones a la Ley de Seguridad Alimentaria y Nutrición y a la Ley General de Sanidad. Asimismo, una de ellas ha sido además investigado por un presunto delito contra la propiedad industrial y otro de desobediencia grave.

Las actuaciones, desarrolladas por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil de Alicante, permitieron detectar diversas irregularidades relacionadas con el almacenamiento, manipulación y distribución de productos destinados al consumo.

En una primera nave inspeccionada, los agentes comprobaron la existencia de un elevado volumen de productos alimenticios de origen externo a la Unión Europea destinados a su posterior distribución y exportación. La empresa responsable carecía de licencia para la actividad y de registro sanitario obligatorio.

Asimismo, parte de los productos no disponían de etiquetado reglamentario y otros presentaban deficiencias en la información exigida para su comercialización. La totalidad de los alimentos fue inmovilizada cautelarmente y puesta a disposición del Área de Salud Pública de Alicante.

Productos cárnicos

En una segunda nave del mismo polígono, se constató la existencia de una actividad de almacenamiento, manipulación y distribución de productos cárnicos y hortofrutícolas sin cumplir los requisitos higiénico-sanitarios exigidos. Los agentes localizaron en esta nave más de cuatro toneladas de carne cuya trazabilidad documental no pudo acreditarse adecuadamente, procediéndose a su inmovilización cautelar.

Asimismo, se intervinieron aproximadamente 1.500 kilogramos de frutas y verduras en estado no apto para el consumo debido a deficiencias en su conservación y condiciones higiénico-sanitarias inadecuadas, acordándose su destrucción.

Durante la inspección en esta segunda nave, los agentes localizaron además 63 cajas que contenían más de 1.900 pares de zapatillas deportivas de distintas marcas, presuntamente falsificadas. El propietario de la mercancía fue investigado por un presunto delito contra la propiedad industrial y denunciado por infracción a la Ley de Represión del Contrabando.

Las diligencias han sido remitidas a la autoridad judicial competente, quedando los productos intervenidos a disposición de los organismos sanitarios correspondientes.

La operación ha sido llevada a cabo por el Servicio de Protección de la Naturaleza de Alicante y con la colaboración del Seprona de Xixona, agentes de la Patrulla de Fiscal y Fronteras de Santa Pola y el Servicio de Inspección de Calidad Alimentaria del Centro de Salud Pública de Alicante.

TEMAS

