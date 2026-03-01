Fuengirola
Detenido un hombre por intentar raptar a una menor en un mercadillo de Málaga
El suceso ha ocurrido en la calle Méndez Núñez de esta ciudad costasoleña a mediodía
Redacción
Málaga
Un hombre ha sido detenido en Fuengirola por intentar llevarse a una menor en un mercadillo este domingo.
El suceso ha ocurrido en la calle Méndez Núñez de esta ciudad costasoleña a mediodía.
La presencia de varias patrullas de agente de la Policía Local permitió actuar con rapidez, por lo que llegaron al lugar a tiempo. Tras esto, el individuo fue arrestado y puesto a disposición de la Policía Nacional.
- Detenido el presunto autor del apuñalamiento a un joven de 23 años en El Carpio
- El Círculo de la Amistad de Córdoba celebra su Día del Socio por primera vez en dos sedes simultáneamente
- Una inmersión en la Edad Media: el Castillo de Almodóvar abre sus puertas para revivir la historia
- El Ayuntamiento de Cabra autoriza la instalación de una empresa de frío industrial que creará 50 nuevos empleos
- Senderismo en Córdoba: la ruta que esconde un puente romano poco conocido (y que puedes hacer en una mañana)
- Abre en Córdoba un nuevo paraíso para los celíacos: una panadería con una carta íntegra con productos sin gluten
- La Aemet avisa: Córdoba vivirá un domingo de transición antes de la llegada de la lluvia
- Montilla implanta un GPS en el autobús urbano para que los ciudadanos conozcan su ubicación en tiempo real