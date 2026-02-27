Incendio
Muere una persona tras un incendio en una vivienda en Huesca
El suceso ha ocurrido durante la madrugada de este viernes en la localidad de Ayerbe y hay una persona más hospitalizada
Redacción
Una persona ha muerto este viernes tras propagarse un incendio en una vivienda de Ayerbe (Huesca). También hay herida una segunda persona, que ha sido trasladada al hospital San Jorge de Huesca por inhalación de humo.
Los hecho han sucedido de madrugada en la última planta de un edificio de 3 alturas y cuyo origen, según la DGA, se ha situado en la chimenea. Los bomberos no han llegado a desalojar el resto del edificio.
- La Aemet avisa de la vuelta de la lluvia a Córdoba: estos son los días en que habrá que coger de nuevo el paraguas
- La estación de trenes de Córdoba bate su récord y roza los seis millones de viajeros
- La aparición de un manantial en una aldea de Iznájar afecta a varias viviendas: 'Ha pasado lo mismo que en Grazalema
- El IAS-CSIC, el Ayuntamiento y Sadeco inician un estudio para frenar la expansión del avispón oriental en Córdoba
- Manuel Rodríguez-Poyo, notario: «Es más barata la herencia que la donación»
- El torero Lagartijo, ingresado tras nueve días de huelga de hambre en Córdoba
- Más hermanos y menos túnicas: el Rescatado de Córdoba se ve obligado a suspender el reparto de hábitos de adulto
- José Juan Romero, entrenador del Ceuta: «El Córdoba CF está hecho y tiene una exigencia para jugar playoff»