Muere una persona tras un incendio en una vivienda en Huesca

Una persona ha muerto este viernes tras propagarse un incendio en una vivienda de Ayerbe (Huesca). También hay herida una segunda persona, que ha sido trasladada al hospital San Jorge de Huesca por inhalación de humo.

Los hecho han sucedido de madrugada en la última planta de un edificio de 3 alturas y cuyo origen, según la DGA, se ha situado en la chimenea. Los bomberos no han llegado a desalojar el resto del edificio.