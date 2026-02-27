O Porriño
Muere un hombre en Pontevedra tras caerle encima el árbol que talaba
Ocurrió en torno a las 17.00 horas en el lugar de O Casal, en San Salvador de Budiño.
E. P.
Pontevedra
Un hombre ha fallecido en la tarde de este viernes en O Porriño (Pontevedra) tras caerle encima el árbol que talaba, según informa el 112 Galicia.
En concreto, la Central de Emergencias recibió el aviso en torno a las 17.00 horas por parte de un familiar de la víctima, que solicitó asistencia sanitaria en el lugar de O Casal, en San Salvador de Budiño.
De este modo, se alertó a personal del Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, que confirmaron el fallecimiento del varón.
La Guardia Civil, la Policía Local y los efectivos de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de la localidad también fueron informados por el 112 Galicia.
- Ximénez Iluminación elige Aguilar de la Frontera para su nuevo centro logístico en la A-304
- La aparición de un manantial en una aldea de Iznájar afecta a varias viviendas: 'Ha pasado lo mismo que en Grazalema
- El IAS-CSIC, el Ayuntamiento y Sadeco inician un estudio para frenar la expansión del avispón oriental en Córdoba
- La Rambla despide con gratitud a las Hermanas Mercedarias, que dejan el pueblo tras 140 años
- Renfe estudiará que paren trenes Avant en la estación de Villanueva de Córdoba
- Los institutos Lope de Vega, Ángel de Saavedra y Maimónides de Córdoba, ganadores del Torneo Provincial de Debate
- Un permiso de investigación minera en Carcabuey desata la oposición de conservacionistas y agricultores de la Subbética
- Más hermanos y menos túnicas: el Rescatado de Córdoba se ve obligado a suspender el reparto de hábitos de adulto