Delitos
Prisión para un falso pastor evangélico de Barcelona acusado de agresión sexual
Detenido en El Prat tras una orden internacional, está acusado por cinco mujeres, una de ellas menor
El juez ha acordado prisión provisional sin fianza para un falso pastor evangélico de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) denunciado por cinco mujeres, una de ellas menor de edad, por agresión sexual.
Así lo ha informado este jueves TV3 y han confirmado a EFE fuentes judiciales, que han concretado que el juez ha decretado prisión provisional comunicada y sin fianza por una causa abierta por agresión sexual.
Fuentes policiales han detallado a EFE que, el año pasado, recibieron cinco denuncias contra el falso pastor, una de las cuales era de una persona menor. Posteriormente, el juez emitió una orden de detención internacional al constatar que el falso pastor no estaba en España. El pasado 23 de febrero, el sospechoso fue arrestado en el aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, cuando aterrizó procedente de Canadá.
La madre de dos de las víctimas, Kenia Maldonado, ha explicado en declaraciones a TV3 que el falso pastor evangélico intentaba "ganarse la confianza" de las mujeres, "como un padre", y que las "dormía" con sustancias para poder cometer los abusos. Por su parte, la abogada de las familias afectadas, Rosina Foix, ha asegurado que los juzgados "han abierto pieza separada" para abordar un "presunto delito patrimonial" y esclarecer si hay alguna organización detrás del sospechoso.
- La Aemet avisa de la vuelta de la lluvia a Córdoba: estos son los días en que habrá que coger de nuevo el paraguas
- La estación de trenes de Córdoba bate su récord y roza los seis millones de viajeros
- La aparición de un manantial en una aldea de Iznájar afecta a varias viviendas: 'Ha pasado lo mismo que en Grazalema
- El IAS-CSIC, el Ayuntamiento y Sadeco inician un estudio para frenar la expansión del avispón oriental en Córdoba
- Manuel Rodríguez-Poyo, notario: «Es más barata la herencia que la donación»
- El torero Lagartijo, ingresado tras nueve días de huelga de hambre en Córdoba
- José Juan Romero, entrenador del Ceuta: «El Córdoba CF está hecho y tiene una exigencia para jugar playoff»
- Más hermanos y menos túnicas: el Rescatado de Córdoba se ve obligado a suspender el reparto de hábitos de adulto