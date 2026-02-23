En Lantarón
Un muerto y un herido en la explosión de una empresa pirotécnica en Álava
La empresa ha sido acordonada por efectivos de la Ertzaintza y al lugar se han desplazado dotaciones de Bomberos y recursos asistenciales
EFE
Vitoria
Una persona ha muerto y otra se encuentra herida de gravedad tras registrarse una explosión en una empresa pirotécnica de la localidad alavesa de Lantarón, según han informado a EFE fuentes de la Ertzaintza.
La explosión se ha producido a las 11:10 horas de este lunes en la empresa FML, ubicada en el concejo de Bergüenda, en el municipio de Lantarón, a unos 44 kilómetros de Vitoria, en el límite entre Álava y Burgos.
La empresa ha sido acordonada por efectivos de la Ertzaintza y al lugar se han desplazado dotaciones de Bomberos y recursos asistenciales.
- Nace en Córdoba la 'Flamenchitería': una manera diferente de comer flamenquines (en cualquier lugar)
- La Junta recibe nueve ofertas de empresas interesadas en la mejora de la carretera que conecta Córdoba y Jaén
- Almodóvar del Río se opone al permiso de investigación para reabrir la mina de Calamón
- Javier Fernández se proclama en Villanueva de Córdoba nuevo campeón de España cortando jamón
- ¿Es el Puente Romano de Córdoba el más largo de España? Esto dice la Historia
- Termina el Carnaval con un desfile multitudinario por las calles del Centro de Córdoba
- Senderismo en Córdoba: la ruta romana que fue escenario de asaltos y hoy puedes hacer en menos de 3 horas
- Reabiertos los senderos peatonales que conducen al santuario de la Virgen de la Sierra en Cabra