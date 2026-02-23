Investigación
Herida grave una mujer al ser apuñalada por su hija adolescente en Granada
La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer la circunstancias de la agresión, ocurrida en la localidad de Motril
EFE
Una mujer ha resultado herida grave al ser apuñalada este lunes en Motril (Granada), presuntamente por su hija, de unos 13 años, según han informado a EFE fuentes próximas a la investigación.
Los hechos han ocurrido poco antes de las 17:00 horas de este lunes en un casa rural del Camino Pataura de la localidad granadina, hasta donde se han desplazado agentes de la Policía Judicial y la Científica para la inspección ocular, además de sanitarios.
La mujer, cuya edad e identidad no han trascendido, ha sido trasladada de urgencia a un centro hospitalario por heridas causadas al parecer por arma blanca, según fuentes policiales, que desde un primer momento descartaron que se tratara de un caso de violencia machista por las manifestaciones hechas por la propia víctima.
Fue al parecer la hija de la agredida, quien dio aviso de lo ocurrido, aunque se desconocen los detalles. La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer los hechos.
- Almodóvar del Río se opone al permiso de investigación para reabrir la mina de Calamón
- Reabiertos los senderos peatonales que conducen al santuario de la Virgen de la Sierra en Cabra
- Gran Cabalgata del Carnaval de Córdoba 2026: fecha, horario y recorrido
- Vía libre para urbanizar un solar junto a la gasolinera de Las Delicias que albergará 38 viviendas
- El cine de verano Coliseo de San Andrés abrirá esta temporada en Córdoba
- El Ayuntamiento de Córdoba lanzará una línea de subvenciones para evitar que los cines de verano sean deficitarios
- La Universidad de Córdoba aprueba tres nuevos grados conjuntos europeos que se implantarán en el curso 2027/28
- La Vuelta a Andalucía llega a la provincia: todo lo que debes saber sobre la etapa Montoro-Pozoblanco