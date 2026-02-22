El guardia civil que abatió al asesino evitó una matanza en Tenerife

El guardia civil que abatió a tiros al vecino de Tenerife que minutos antes asesinó con un machete a su hijo de 10 años y causó heridas muy graves a su mujer salvó la vida a todas las personas que se hallaban en la casa donde ocurrió la tragedia y en la escalera del edificio, así como a algunas de las que se hallaban en la zona peatonal de acceso al bloque en la madrugada del pasado viernes.

El agente, que está destinado en el puesto principal de Playa de las Américas, en el sur de Tenerife, fue consciente de que si su compañero, los policías locales de Arona y vecinos seguían en el interior del inmueble donde había ocurrido el brutal ataque podían correr la misma suerte que el niño y que la joven Almudena, de 26 años.

El herido empezó a gritar para que los funcionarios y los ciudadanos salieran de forma inmediata de allí. De hecho, todos bajaron corriendo las escaleras del portal 2 hacia el Paseo Santa Eulalia, en la parte alta de la Barriada de Cabo Blanco.

Junto al chaleco

El guardia civil fue el último en abandonar el domicilio y recibió un machetazo en el hombro, justo en el borde del chaleco antibalas. La lesión no revistió gravedad y en la mañana del viernes fue sometido a una cirugía menor. El mismo día pudo regresar a su casa sin mayores complicaciones.

Varios testigos coinciden a la hora de señalar que el autor del ataque podía haberlo matado o decapitado si lo hubiese alcanzado por el cuello con el machete platanero de 60 centímetros de largo y con una hoja muy afilada.

Una vez que el autor del crimen, Juan Manuel Alonso Fumero, de 35 años, llegó al paseo, el agente, que ya tenía el corte en su hombro, tuvo la suficiente sangre fría como para girarse, sacar su arma reglamentaria y disparar al hombre, que se hallaba muy violento y en un estado de gran alteración.

Proximidad

Realizó tres disparos que resultaron letales para frenar el avance de Juan Manuel. Y es que, según aseguran los expertos en intervenciones policiales, un policía tiene muy pocas posibilidades de sobrevivir si un delincuente porta un arma blanca y está a menos de seis metros de distancia.

La situación fue muy compleja para los intervinientes. La escena que presenciaron en el interior de la vivienda en la que fue asesinado el niño Yared y su madre quedó con extremidades amputadas dejó paralizadas a algunas de las personas que actuaron, incluidos agentes de los cuerpos de seguridad.

Por ese motivo, fuentes consultadas aclaran que el guardia civil que disparó salvó varias vidas más, tanto con la evacuación del inmueble como con la realización de los tres disparos. Tampoco era sencillo el entorno, pues había numerosos curiosos en una zona peatonal que tiene poco menos de tres metros de ancho, con escaleras que dan a varios bloques. Pero nadie más resultó herido por los tiros.

En cualquier caso, como es habitual en estos casos, la plaza número uno de la Sección de Instrucción de Arona ha abierto diligencias de investigación por la muerte del presunto autor del brutal ataque a su familia, con el objetivo de conocer todas las circunstancias que rodearon el hecho.

Hospitalizada

La joven fue sometida a una intervención quirúrgica durante doce horas en un hospital de Santa Cruz de Tenerife. El sábado, fuentes autorizadas de la Delegación del Gobierno confirmaron que la mujer de 26 años sigue en estado muy grave, pero estable.

Esta víctima se encuentra ingresada en el Hospital Universitario Nuestra Señora de La Candelaria (Hunsc) desde la madrugada en la que ocurrió la tragedia.

Desde el citado centro hospitalario de referencia informaron de que la paciente se encuentra intubada y en estado consciente. Además, aclararon que su estado era estable, dentro de la gravedad, y que su vida no corre peligro.

Violencia machista y vicaria

El episodio del asesinato de Yared y las graves lesiones de Almudena reabre, por enésima vez, la necesidad de proteger a las mujeres y a sus hijos, tanto a aquellas que han denunciado y están dentro del sistema de protección VioGen como a las que todavía no han detectado el peligro o no se han atrevido a informar a las fuerzas de seguridad.

En el caso concreto de Cabo Blanco, no había denuncias previas por violencia de género contra Juan Manuel Alonso Fumero. De hecho, a dicho hombre ni siquiera le constaban antecedentes penales, según informó el día de los hechos el Gabinete de Comunicación del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). Y los vecinos insistieron en que nunca antes habían detectado episodios de discusiones ni enfrentamientos graves en dicho núcleo familiar.

El colectivo Madres Viva se pregunta de qué sirve tener leyes como la de Violencia de género o la de Protección integral a la infancia y la adolescencia. Para esta asociación, dichas normativas no se están aplicando de forma correcta, pues fallan la prevención, la detección y la atención rápida que requieren estos episodios.

Desde el punto de vista de dicha organización, "el sistema de atención tiene demasiadas grietas por las que se cuela la violencia".

Otros asuntos polémicos

Pero el asesinato también plantea otros asuntos relacionados con los integrantes de los cuerpos de seguridad y que hace años que no terminan de resolverse.

Uno de ellos es la necesidad de que todas las patrullas de la Guardia Civil que salen a la calle, o la mayoría, dispongan de pistolas eléctricas (dispositivos electrónicos de control), con el objetivo de que, ante una persona muy violenta y alterada con un arma blanca, se la pueda reducir con una descarga. Es decir, que no sea necesario realizar disparos que pueden comprometer la vida de la persona fuera de control, de otros ciudadanos o de los propios agentes. El segundo asunto que genera polémica desde hace años es la demanda para que la actividad laboral de guardias civiles y policías nacionales sea reconocida como profesión de riesgo.