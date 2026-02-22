44 años después
El ADN de un cigarro permite condenar al asesino de Sarah Geer, una menor violada y estrangulada en 1982
Está sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional
Redacción
El 23 de mayo de 1982, Sarah Geer, una menor de 13 años fue violada y estrangulada en Cloverdale (Califonia). Y 44 años después han podido resolver su caso tras analizar el ADN de una colilla.
Estados Unidos ha condenado a James Oliver Unick por el asesinato de Sarah de hace cuatro décadas. Está sentenciado "a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional", según ha explicado en un comunicado la Fiscalía de Sonoma County.
La víctima fue abordada cerca de una zona residencial mientras iba de su casa al centro de la ciudad. "Fue arrastrada por la fuerza por el callejón hasta una zona apartada junto a un edificio de apartamentos y detrás de una valla", han explicado. Un bombero de Cloverdale descubrió su cuerpo en la madrugada, pero las limitaciones de la época no permitieron conocer al culpable.
Un perfil de ADN a partir del esperma
En 2003, un criminalista del 'California Department of Justice' pudo desarrollar "un perfil de ADN a partir de esperma recogido de la ropa interior" y pudieron saber que pertenecía a "uno de cuatro hermanos".
El FBI pudo recoger un cigarrillo deshechado del acusado y un análisis pudo confirmar "que el ADN de Unick coincidía con el perfil de 2003" y con el recogido en varias prendas de ropa de la víctima.
James Oliver Unick fue arrestado en 2024, pero negó "tener algún recuerdo" de esa noche. Sin embargo, durante el juicio modificó su versión y dijo que fue Sarah Geer quien le propuso tener relaciones sexuales mientras él estaba en un salón recreativo.
El acusado "afirmó que mantuvieron relaciones consentidas en una ladera cerca del Russian River, insinuando que Sarah Geer debió haber sido agredida y asesinada más tarde". Pero el juzgado lo ha declarado culpable, con cadena perpetua.
