Tragedia en Asturias
Brutal accidente de tráfico en Gijón con dos fallecidos: un gruista perdió el control de su vehículo y arrolló a otra persona
El conductor sufrió algún tipo de indisposición, se subió a la acera y se empotró con un negocio
Nico Martínez
Conmoción en la avenida Constitución en Gijón por un brutal accidente de tráfico que se ha saldado con dos fallecidos. Los hechos han sucedido pasadas las nueve y media de la noche cuando, según han confirmado fuentes municipales, el conductor de la grúa municipal se encontraba transportando una furgoneta por la avenida Constitución. Fue entonces, a las 21.45 horas, cuando ya en el tramo de la avenida Constitución sufrió lo que todo indica fue algún tipo de indisposición, perdió el control del vehículo, invadió la acera y arrolló a un peatón. El siniestro se ha saldado con dos fallecidos. El propio gruista, de 41 años y de iniciales D. F. R., y un hombre de 65 años, el peatón, de iniciales A. N. T.
El accidente ha motivado un enorme despliegue en el lugar de los hechos. Hasta el lugar se han desplazado varias ambulancias, efectivos de la Policía Local y de la Policía Nacional. Los efectivos se encuentran aún sobre el terreno trabajando. Los sanitarios trataron de reanimar durante varios minutos a los afectados, sin éxito. El conductor de la grúa se encontraba transportando una furgoneta de color negro. En un momento dado, sufrió algún tipo de síncope y terminó por subirse a la acera.
Fue en ese momento cuando atropelló al segundo fallecido. La cosa no quedó ahí puesto que la furgoneta que llevaba la grúa anclada en su parte trasera llegó a soltarse y a caer sobre la calzada. Además, la grúa se empotró contra un comercio. La magnitud del impacto fue tal que la grúa entró por una cristalera y llegó a salir por la otra.
