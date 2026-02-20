Violencia machista
Detenido un hombre en Navarra acusado de asesinar a su mujer
El arrestado también ha herido de gravedad a su propia madre
EFE
Pamplona
- El Gobierno dará 150 euros por persona y día a los desalojados por el temporal
- Importantes retenciones en el túnel de los Omeyas de Córdoba tras el choque de cinco vehículos en plena hora punta de la mañana
- LaLiga reclama 262 euros a 2.000 consumidores de fútbol pirata tras la actuación de un juez cordobés
- Córdoba se prepara para un nuevo cambio del tiempo: esto es lo que prevé la Aemet para el fin de semana
- Mala noticia para la Media Maratón de Córdoba: la de Sevilla cambia de fecha y se celebrará el mismo día
- La Diputación pide a la Junta que paralice todos los proyectos de plantas de biogás en la provincia de Córdoba
- La Junta de Andalucía anuncia en CÓRDOBA Conecta un parque de vivienda para pequeños municipios
- Expertos en altas capacidades y familias piden en Córdoba cuidar el talento con un compromiso conjunto