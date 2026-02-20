Crimen machista
Un hombre mata a su hija y hiere de gravedad a su mujer en Tenerife
El hombre, que fue abatido a tiros, utilizó un machete para atacar a la menor, a su madre y a guardias civiles
Un hombre fue abatido a tiros en la madrugada de este viernes después de matar a una niña, dejar muy grave a la madre de esta y causar una herida a un guardia civil en Tenerife.
Los hechos ocurrieron en torno a la una de la madrugada en una vivienda en el municipio de Arona, en el Sur de la Isla. Y el varón utilizó un machete para llevar a cabo su ataque mortal.
En relación con los primeros indicios, la investigación se desarrolla como un posible caso de violencia de género.
En Cabo Blanco
La menor asesinada, hija del autor del crimen, ya estaba muerta en el interior de un domicilio en la zona de Cabo Blanco cuando llegaron los agentes del Instituto Armado y de la Policía Local de Arona.
La madre sufrió lesiones de carácter muy grave y permanece ingresada en un hospital, con cortes en sus extremidades.
Y, cuando agentes de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil llegaron al lugar, el hombre también los atacó con la citada arma blanca y se resistió a su arresto de forma muy violenta.
Este nuevo episodio de violencia machista se produjo en una de las viviendas de la Barriada de Cabo Blanco.
Agente herido
De hecho, consiguió herir de consideración en un brazo a uno de los guardias civiles. El funcionario también se halla hospitalizado y a la espera de ser intervenido, aunque está fuera de peligro.
Ante esa violenta reacción, los agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local tuvieron que abrir fuego con su arma reglamentaria y el presunto autor fue abatido a tiros en el lugar de los hechos.
Ante la violencia machista, 016
El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia de género las 24 horas del día, todos los días del año. En este teléfono encontrarás la ayuda de especialistas en múltiples idiomas. Si tú o alguien que conoces es víctima de violencia física, psicológica, sexual, económica o de cualquier otra índole llama: el número no se queda registrado en la factura telefónica.
En caso de necesitar ayuda urgente, en el 112 los equipos de Emergencias te auxiliarán con rapidez.
- El Gobierno dará 150 euros por persona y día a los desalojados por el temporal
- Importantes retenciones en el túnel de los Omeyas de Córdoba tras el choque de cinco vehículos en plena hora punta de la mañana
- LaLiga reclama 262 euros a 2.000 consumidores de fútbol pirata tras la actuación de un juez cordobés
- Córdoba se prepara para un nuevo cambio del tiempo: esto es lo que prevé la Aemet para el fin de semana
- Mala noticia para la Media Maratón de Córdoba: la de Sevilla cambia de fecha y se celebrará el mismo día
- La Diputación pide a la Junta que paralice todos los proyectos de plantas de biogás en la provincia de Córdoba
- Expertos en altas capacidades y familias piden en Córdoba cuidar el talento con un compromiso conjunto
- El alcalde de Córdoba reestructura su gobierno para reforzar la respuesta ante emergencias y la gestión de fondos europeos