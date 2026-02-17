Muere una niña de 6 años tras precipitarse desde un piso en Salamanca

Una niña de 6 años ha muerto este martes tras precipitarse desde una vivienda ubicada en un bloque de Salamanca por causas que investiga la Policía Nacional, han informado a EFE fuentes del Servicio de Emergencias 1-1-2 y testigos presenciales.

Una llamada ha alertado poco antes de las ocho de la tarde de que una niña se había precipitado desde la ventana de una vivienda a la céntrica calle Valencia de la capital salmantina.

Para atender a la menor se han desplazado al lugar efectivos de Emergencias Sanitarias y un equipo médico del cercano Punto de Atención Continuada de San Juan y una UVI Móvil, quienes han tratado de reanimar a la pequeña durante algo más de media hora, pero finalmente no han podido salvar la vida a la niña. También han atendido a la madre de la menor, visiblemente afectada y nerviosa por lo ocurrido.

La Policía Local ha acordonado la zona para permitir las labores de reanimación y para cortar la circulación de la calle, mientras que los agentes de la Policía Nacional tratan de conocer las circunstancias en que se ha producido este suceso.