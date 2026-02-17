Investigación
Encuentran degolladas en su domicilio de Castellón a una mujer y a su hija de 12 años
La Guardia Civil investiga el crimen después de que se hayan hallado los cuerpos en una casa cerca al Ayuntamiento de Xilxes
Iván Fernández
Una mujer y su hija, menor de edad, han sido encontradas este martes sin vida en su vivienda de Xilxes (Castellón). La Guardia Civil investiga esta muerte violenta, después de que se hayan hallado los dos cuerpos sin vida en una casa que se encuentra cerca del Ayuntamiento de la localidad y el retén de la Policía Local.
Tras recibir el aviso de un posible doble crimen, una patrulla de Policía Local y otra de la Guardia Civil han acudido con urgencia al lugar. El alcalde de la localidad, Ismael Minguet, ha confirmado que agentes de la Benemérita se encuentran en estos momentos en la casa.
Las primeras investigaciones de la Guardia Civil se han centrado en el círculo de amistades de las víctimas, ya que habían sido amenazadas por un pariente cercano. Tanto la mujer como la niña, de 12 años de edad y estudiante de sexto de Primaria en la localidad, eran sordomudas.
Tanto la Guardia Civil como la Policía Local de Xilxes conocían a las víctimas y al padre de la menor asesinada, porque habían intervenido en varios episodios de violencia de género y doméstica.
La niña y su madre llevarían tiempo muertas dentro de la casa. Los primeros agentes de la Policía Local y la Guardia Civil que han llegado a la escena del crimen han necesitado la ayuda de un intérprete de lengua de signos (ILS) para hablar con el marido y padre de las víctimas debido a su discapacidad auditiva.
