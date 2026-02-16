Suceso
Fallece una mujer de 67 años en el incendio de una vivienda en Olivenza (Badajoz)
Familiares y amigos se encuentran en el exterior del bloque de pisos consternados por el terrible suceso
Trágico suceso en la localidad pacense de Olivenza. Una mujer de 67 años ha fallecido este lunes por la mañana en el incendio de su vivienda, según han confirmado este diario fuentes del Consorcio de Prevención y Extinción de Incendios (CPEI) de la Diputación de Badajoz. El fuego se ha originado en un inmueble del número 2 de la calle Los Naranjos.
Tras recibir el aviso por el incendio, se ha movilizado a los servicios médicos, bomberos del Cpei de Olivenza y a la Guardia Civil. Al llegar a la vivienda, han intentado reanimar a la víctima, pero desafortunadamente no han podido hacer ya nada por salvar su vida.
Familiares y amigos se encuentran en estos momentos en el exterior del bloque de pisos consternados por el terrible suceso.
La Policía Judicial de la Guardia Civil de Badajoz se ha hecho cargo de la investigación y se está pendiente de que el forense proceda al levantamiento del cadáver, que será trasladado al instituto de Medicina Legal para practicarle la autopsia.
Por ahora, no han trascendido las causas del incendio.
(Habrá ampliación)
- De Grazalema a la Subbética: una esponja de roca que absorbe y libera el agua en las montañas del sur de Córdoba
- Renfe suprime los trenes Avant en Córdoba y en toda Andalucía este fin de semana del 14 y 15 de febrero al completo
- Cascadas llenas y senderos casi vacíos, los Baños de Popea y el Cinturón Verde vuelven a brillar
- Las tres noticias más importantes de la tarde en Córdoba
- Proyectan un edificio con 40 apartamentos turísticos en el Campo de la Verdad en Córdoba
- Iván Ania, tras la victoria ante el Leganés: 'El equipo ahora mismo está en buen momento
- Igor Oca, entrenador del Leganés: “El Córdoba CF es un equipo terriblemente complejo”
- Los Baños de Popea, en imágenes