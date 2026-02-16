Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Luis PlanasMercosurAlta velocidadAvantToldos en la FeriaDiputaciónCentro cívico NoroesteLimpiezaHuelga de médicosCCF
instagramlinkedin

Violencia machista

Asesinada una enfermera por su expareja en el centro de salud de Benicàssim (Castellón)

El presunto agresor, de unos 65 años, ha sido detenido y trasladado a las dependencias de la Guardia Civil

Vídeo: Una trabajadora sanitaria apuñalada en el centro de salud de Benicàssim

Vídeo: Una trabajadora sanitaria apuñalada en el centro de salud de Benicàssim

Gabriel Utiel

Pablo Ramón Ochoa

Castellón

Una enfermera ha fallecido tras ser apuñalada este lunes por la mañana en el Centro de Salud de Benicàssim, según han confirmado a Mediterráneo diversas fuentes de toda solvencia.

La investigación se encuentra en una fase inicial, aunque las mismas fuentes apuntan a que se trataría de un caso de violencia machista, ya que el presunto agresor es la expareja de la trabajadora sanitaria.

La víctima, A.S., de 65 años, era una de las enfermeras que atendía habitualmente en el ambulatorio y, según ha podido saber este diario, estaba próxima a su jubilación.

El dispositivo frente al Centro de Salud de Benicàssim.

El dispositivo frente al Centro de Salud de Benicàssim. / Gabriel Utiel

Dos armas blancas

Según la información recabada, el exmarido habría utilizado dos armas blancas para agredirla.

El presunto autor, detenido

Hasta el lugar se han desplazado agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local, en un amplio dispositivo.

El presunto autor ha sido detenido en el propio centro sanitario y trasladado posteriormente a las dependencias de la Guardia Civil de Benicàssim. Se trata de V.G.V., de 71 años, de nacionalidad española, dentista y vecino de Castelló.

Noticias relacionadas

Según las fuentes consultadas, a las fuerzas de seguridad no les constaban antecedentes previos por violencia de género entre ambos. Tampoco la víctima habría comunicado en el centro de salud ninguna situación relacionada con este tipo de violencia.

Ante la violencia machista, 016

El teléfono 016 atiende a las víctimas de violencia de género las 24 horas del día, todos los días del año. En este teléfono encontrarás la ayuda de especialistas en múltiples idiomas. Si tú o alguien que conoces es víctima de violencia física, psicológica, sexual, económica o de cualquier otra índole llama: el número no se queda registrado en la factura telefónica.

En caso de necesitar ayuda urgente, en el 112 los equipos de Emergencias te auxiliarán con rapidez.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents