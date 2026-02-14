Ciudad Rodrigo
Fallece un hombre por una cornada en el pecho en una capea nocturna en Salamanca
La víctima es un hombre de 65 años
EP
Un hombre de 65 años ha fallecido esta noche a consecuencia de una cornada en el pecho durante la capea nocturna del Carnaval de Ciudad Rodrigo (Salamanca), el primer festejo popular de este año.
Tal y como ha informado el Servicio de Emergencias 1-1-2, en torno a las 01.15 horas se ha recibido una llamada desde la enfermería del dispositivo preventivo del Carnaval de Ciudad Rodrigo, situado en la Plaza Mayor de la localidad salmantina, en la que informaban del fallecimiento de un hombre.
El astado, que pertenece a la ganadería de Antonio López Gibaja, alcanzó al hombre con una cornada mortal durante la celebración de la capea que se celebra la noche del viernes en la Plaza, que se convierte en un coso taurino durante los días del Carnaval.
La enfermería situada en la propia plaza mirobrigense, una vez certificado el fallecimiento del hombre, ha solicitado la presencia de la Guardia Civil para realizar los trámites judiciales.
El 'Carnaval del Toro 2026' había comenzado oficialmente a las 17 horas de este viernes 13 de febrero con el tradicional 'Campanazo', que ha congregado en la Plaza Mayor a miles de personas, la mayoría ataviadas con un pañuelo naranja al cuello.
La meteorología había sido hasta ahora la gran protagonista, debido al intenso frío y la lluvia que habían acompañado.
- Piden que la estación de tren de Villanueva de Córdoba sea calificada como de obligado servicio público
- Cortada la carretera de acceso al santuario de la Virgen de la Sierra en Cabra
- La producción de aceite de oliva en Córdoba pierde 65.000 toneladas hasta enero por las lluvias
- El Ayuntamiento de Córdoba se compromete a rehabilitar el camping de El Brillante y a reabrir la piscina
- El último coletazo del temporal mantiene a Córdoba en aviso amarillo: lluvias, tormentas y vientos de hasta 80 kilómetros por hora
- Un juzgado de Córdoba autoriza a LaLiga a identificar a usuarios por presunta piratería de retransmisiones de fútbol
- «Ojalá llegue el 30 de junio y me vea habiendo ascendido a Primera División con el Córdoba CF»
- Carlos Alcaraz 'se hace del Córdoba CF' en Baréin