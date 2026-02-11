Matan a un hombre y otros tres resultan heridos (uno de ellos el presunto agresor) durante una reyerta en Asturias

Un hombre de unos 60 años ha resultado muerto a consecuencia de una reyerta acaecida a mediodía de hoy miércoles frente al número 28 de la calle Marqués de Bolarque, en La Felguera (Asturias). Al menos hay tres heridos. Dos de ellos fueron trasladados al hospital Valle del Nalón: uno sigue ingresado en el hospital comarcal en estado grave, mientras que el otro ya ha recibido el alta. El tercer herido es el presunto agresor, que presentaba lesiones en la cabeza. Se trata de "un viejo conocido" de las fuerzas de seguridad.

Fueron los acompañantes de la víctima los que llevaron al hombre hasta el Hospital Valle del Nalón, en Riaño. En este centro sanitario hay un fuerte dispositivo de seguridad, ya que familiares de las víctimas se encuentran en la zona.

En un principio, la víctima habría sufrido una profunda herida en la zona de la cabeza, producida con un arma blanca de grandes dimensiones (unas fuentes señalan a un machete, otras a un hacha).

La reyerta fue, según testigos, algo que "se veía venir". Esta misma madrugada, sobre las 5.00 horas, ya se había producido en el mismo lugar una fuerte discusión, "a voces". La pelea se reprodujo, con consecuencias mortales, este mediodía. En la mañana del martes la Policía también tuvo que intervenir en el edificio.

La Policía Científica se encuentra, desde las 15.00 horas aproximadamente, recabando pruebas en el lugar de los hechos, frente al portal número 28 de Marqués de Bolarque, donde era visible un charco de sangre. También en el tercer piso de este mismo portal, donde residía uno de los involucrados en la reyerta. Por el momento, la Policía Nacional aseguró que se está investigando "un incidente grave", sin dar más detalles de lo sucedido. Según ha podido saber este diario, hay un detenido, presunto autor de la muerte. Tras la pelea, se habría refugiado en su casa, donde fue arrestado por la Policía.

Los agentes, alertados de lo sucedido, siguieron el rastro de sangre hasta un rellano. Tras comprobar que el presunto autor de los hechos estaba en casa le conminaron a abrir la puerta, a través de la ventana de unos vecinos que da a un patio interior. El hombre respondió al requerimiento, manifestando su intención de ir hacia los agentes y entregarse voluntariamente. Presentaba lesiones en la cabeza, por lo que fue derivado a un centro hospitalario.

Un coche de Policía en Urgencias del hospital Valle del Nalón. / LNE

Testigos

Testigos presenciales señalaron que "sentí voces y me asomé a la ventana". Había "no sé si cuatro o seis personas, con cayados. Y tocaron el timbre. Anoche ya habían tenido jaleo". En ese momento "debieron decirle que bajara para hablar con ellos, o algo parecido, estaban todos delante del portal". "Tardó un poco", pero "bajó". "No sé si era un hacha, una navaja grande, no se veía. Al primero que vio, le pegó, y se vio sangre, pero sin control". Y entonces "los que estaban con él marcharon" con la víctima "para el coche, para llevarlo al médico". El agresor "nada más pegarle, echó a correr para casa".

En el Hospital de Riaño hay un fuerte dispositivo policial, con tres patrullas de la Nacional y otras tres de la Policía Local, que se encuentran vigilando principalmente la entrada al servicio de Urgencias del centro médico. En la zona se encuentran familiares de la víctima.