En el puerto de El Pico
Muere en Ávila el conductor de una quitanieves al precipitarse por una pendiente de 20 metros
El vehículo cayó por una ladera en el puerto de El Pico, en el término municipal de Villarejo del Valle
EFE
El conductor de una máquina quitanieves, de unos 40 años, ha muerto en la tarde de este sábado al precipitarse su vehículo por una pendiente de 20 metros en el puerto de El Pico, al sur de la provincia de Ávila.
El suceso se ha producido sobre las 16:10 horas, a la altura del kilómetro 56,000 de la N-502 (Ávila-Córdoba), dentro del término municipal de Villarejo del Valle, cuando la máquina quitanieves que conducía ha sufrido una caída de unos 20 metros por una ladera del puerto El Pico.
Como consecuencia del siniestro, el conductor ha quedado atrapado en el interior del habitáculo, según ha informado el Servicio de Emergencias 112, que ha informado al Centro Coordinador de Emergencias (CCE) de la Junta de Castilla y León.
Este último ha movilizado al grupo de rescate de la Junta de Castilla y León y a las Agrupaciones de Voluntarios de Protección Civil de las cercanas localidades de Mombeltrán y Cuevas del Valle, así como a la Guardia Civil, a los Bomberos de Ávila y a las Emergencias Sanitarias de Sacyl.
Se ha movilizado una UVI móvil y una ambulancia soporte vital básico que se han trasladado al lugar del suceso, en el Barranco de las Cinco Villas, donde finalmente los servicios de emergencias han confirman el fallecimiento del conductor.
Finalmente el Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) no ha podido acceder a zona por mala meteorología.
A última hora del viernes, la Junta de Castilla y León declaró la situación 1 de emergencia del Plan de Protección Civil de Castilla y León ante el riesgo de inundaciones (INUNCYL) ante el riesgo de inundaciones en la provincia de Ávila, mientras la AEMET pronostica nevadas que podrían alcanzar los 20 centímetros de espesor en la provincia.
