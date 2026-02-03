Sucesos
De Andalucía a Murcia, con ramificaciones en Córdoba: cae una organización criminal dedicada al narcotráfico de cocaína
La Policía Nacional y Vigilancia Aduanera desmantelan un clan familiar asentado en la pedanía murciana de Espinardo y detiene a 14 personas
La Policía Nacional y Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria han desmantelado una organización criminal dedicada al tráfico de drogas que operaba entre Andalucía y la Región de Murcia y que contaba con ramificaciones en Córdoba, a donde se han extendido los registros y las detenciones de la operación conjunta.
La investigación permitió destapar el funcionamiento interno de un clan familiar perfectamente estructurado, asentado en la pedanía murciana de Espinardo, desde donde se dirigía la adquisición, transporte y distribución de grandes partidas de cocaína. Parte de esa red logística tenía presencia en territorio andaluz, donde se adquiría la droga para posteriormente suministrarla en diferentes puntos de venta al menudeo de Murcia.
Vehículos de alta gama y seguridad máxima
Según los investigadores, los integrantes del grupo trasladaban la droga en vehículos de alta gama, extremando las medidas de seguridad para evitar seguimientos policiales y posibles asaltos por parte de otras bandas especializadas en los llamados 'vuelcos' de droga, lo que obligó a los agentes a desarrollar una investigación larga y compleja.
El golpe definitivo se produjo el pasado 21 de enero, cuando se llevaron a cabo nueve registros en domicilios de Murcia y Molina de Segura. En ellos se intervinieron cantidades de cocaína, marihuana y hachís, además de dinero en efectivo, siete vehículos, dos armas cortas con abundante munición y un fusil tipo airsoft. A esta intervención se sumaron importantes medidas económicas, con el bloqueo de 13 productos financieros, participaciones en 18 sociedades mercantiles y 17 vehículos, en un intento de descapitalizar por completo a la organización.
Grandes plantaciones de marihuana
La red no solo traficaba con cocaína. La organización criminal también realizaba inversiones en grandes plantaciones de marihuana, destinadas a asegurar un suministro constante al mercado. En total, los agentes desmantelaron varias instalaciones con casi 2.000 plantas en distintas fases de crecimiento.
La operación se ha saldado con la detención de 14 personas en Murcia, Molina de Segura y Córdoba, muchas de ellas con antecedentes por delitos similares. A los arrestados se les imputan delitos de tráfico de drogas, defraudación de fluido eléctrico y pertenencia a organización criminal.
