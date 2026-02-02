En Algemesí
Detienen a la dueña de una guardería en Valencia por presunto maltrato a niños
El centro se encuentra cerrado mientras se lleva a cabo la investigación
El personal del centro grabó vídeos en los que se mostraba la situación de los menores
Saray Fajardo
La Policía Local ha detenido a la propietaria de una guardería de Algemesí (Valencia), situada en la calle Albalat, por presunto maltrato a los menores del centro. El personal del centro, como ha adelantado À Punt, interpuso varias denuncias que han sido claves para llevar a cabo la investigación y detener a la dueña de 55 años.
Fuentes cercanas a la escoleta explican que los trabajadores grabaron los vídeos que luego entregaron a los agentes para denunciar la situación que vivían los menores en el centro. Los propios padres han reclamado estas imágenes para poder llevar a cabo las denuncias.
Fuentes municipales, por su parte, han confirmado a Levante-EMV que la escoleta ha sido clausurada. Además, el centro ha cerrado sus perfiles en redes sociales.
Suscríbete para seguir leyendo
- Aviso de la Aemet: tras Kristin llega Leonardo, una nueva borrasca que trae de nuevo lluvias a Córdoba este domingo
- La cafetería 'aesthetic' que triunfa en Córdoba y el rincón favorito de los amantes del café de especialidad
- Un 'cachito' de Málaga en Córdoba: abre en la ciudad el primer local especializado en camperos
- El río Guadalquivir vuelve a crecer en Córdoba y rebasa el umbral naranja
- El nivel del río Guadalquivir a su paso por Córdoba baja a umbral amarillo de riesgo
- La cara B del Mercado Andalusí de Córdoba: artesanos, cetreros y armeros contagian el gusto por la historia
- El Córdoba CF refuerza aspiraciones con un reconfortante triunfo ante el Valladolid en El Arcángel
- «En Córdoba he soñado en grande con los pies en la tierra»