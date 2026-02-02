Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sucesos

Los bomberos sofocan un incendio en la cocina de Bodegas Mezquita

El suceso tuvo lugar en torno a las 23.00 horas en el establecimiento situado en la Cruz del Rastro, pero no produjo daños personales

Bomberos, en una imagen de archivo.

Diario CÓRDOBA

Córdoba

Un incendio declarado en la noche de este domingo afectó a la cocina de uno de los restaurantes del grupo hostelero Bodegas Mezquita, en Córdoba, sin que se produjeran daños personales.

El suceso tuvo lugar en torno a las 23.00 horas en el establecimiento situado en la Cruz del Rastro, al final de la calle San Fernando. A esa hora se recibió el aviso en el parque central de bomberos, que desplazó efectivos hasta el lugar.

Los bomberos trabajaron durante aproximadamente 45 minutos en el lugar. Como consecuencia del incendio, la cocina del restaurante resultó afectada y la parte superior del inmueble sufrió la acumulación de humo.

