Investigación
Investigan como violencia de género el asesinato de una mujer en Pontevedra
La Guardia Civil busca a un hombre como presunto autor de la muerte de su pareja, una mujer de 52 años, en Mos
Elena Villanueva / A. Chao
Vigo
Una mujer de 52 años ha sido localizada sin vida en su vivienda de la localidad pontevedresa de Mos con heridas compatibles con un apuñalamiento por arma blanca. Según ha podido saber este periódico, el asesinato, que se produjo al filo de las 13:30 de esta mañana, se investiga como caso de violencia de género.
Hasta el lugar de los hechos se trasladaron Guardia Civil y Policía Local. Fue la hermana de la víctima quien la encontró y también vio cómo su pareja abandonaba la casa. Ahora, los cuerpos de seguridad tratan de localizar al hombre. No constaban denuncias previas por violencia de género.
